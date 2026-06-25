Πώς μία αναβάθμιση λογισμικού παρέλυσε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας

Το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε το σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου για τουλάχιστον δύο ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάος σε όλα τα τρένα μεγάλων αποστάσεων, σε τοπικά τρένα, τραμ, μετρό, προαστιακούς σε όλη τη χώρα