Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Νεκρή μητέρα με το 8χρονο κοριτσάκι της να χαροπαλεύει, μετά από σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στη Βρετανία
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:50 το πρωί, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες παρασύρθηκε από επιβατική αμαξοστοιχία της Northern
Σύμφωνα με τη Daily Mail, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7:50 το πρωί, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες παρασύρθηκε από επιβατική αμαξοστοιχία της Northern, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κολν – Πρέστον. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το αυτοκίνητο φέρεται να σύρθηκε για τουλάχιστον 100 μέτρα κατά μήκος των γραμμών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.
Η γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή επί τόπου, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Άλντερ Χέι» με απειλητικά για τη ζωή τραύματα, όπου και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή προσωπικού του τρένου.
🚨 Tragic Train-Car Collision in Lancashire— GreatBritishRailwaysNews (@GBRailwayNews) June 25, 2026
A Northern Rail service struck a car at the Station Road level crossing in Hoghton (near Preston) around 8:50am today.
Tragically, the driver was pronounced dead at the scene. A child passenger was airlifted to Alder Hey Children’s… pic.twitter.com/6dq1v6h4hc
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίαςΣτο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας Μεταφορών της Βρετανίας, της τοπικής αστυνομίας του Σάουθ Ρίμπλ, καθώς και πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες, ενώ συμμετείχαν και εξειδικευμένα ιατρικά πληρώματα, συμπεριλαμβανομένων δύο εναέριων ασθενοφόρων.
Η Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.
Ο επιθεωρητής της Αστυνομίας Μεταφορών, Τζέιμι ΜακΓκόουαν, χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα επώδυνο», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της γυναίκας και τη στήριξη προς το τραυματισμένο παιδί.
Κενά στα συστήματα φραγής της διάβασης
Την ίδια ώρα, η εταιρεία σιδηροδρόμων Northern ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και τις υπηρεσίες διερεύνησης, ενώ τα δρομολόγια μεταξύ Πρέστον και Μπλάκμπερν έχουν διακοπεί προσωρινά.
Following this morning's incident at a level crossing in Hoghton involving the 7.51am Colne to Preston service, train services are currently unable to operate between Preston and Blackburn.— NORTHERN 🚆 (@northernassist) June 25, 2026
We're advising customers to check the latest travel information before they travel.
For… pic.twitter.com/mqeKSqcnLN
Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, τα συστήματα φραγής της διάβασης δεν καλύπτουν πλήρως το οδόστρωμα, επιτρέποντας —όπως ανέφερε— πιθανή παράκαμψη, στοιχείο που ενδέχεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.
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