Νεκρή μητέρα με το 8χρονο κοριτσάκι της να χαροπαλεύει, μετά από σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στη Βρετανία
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Βρετανία Τρένο Νεκρή Μητέρα Κοριτσάκι

Νεκρή μητέρα με το 8χρονο κοριτσάκι της να χαροπαλεύει, μετά από σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στη Βρετανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:50 το πρωί, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες παρασύρθηκε από επιβατική αμαξοστοιχία της Northern

Νεκρή μητέρα με το 8χρονο κοριτσάκι της να χαροπαλεύει, μετά από σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στη Βρετανία
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένα οκτάχρονο κορίτσι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά από σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο σε ισόπεδη διάβαση στο Λάνκασιρ της Βρετανίας, σήμερα νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7:50 το πρωί, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες παρασύρθηκε από επιβατική αμαξοστοιχία της Northern, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κολν – Πρέστον. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το αυτοκίνητο φέρεται να σύρθηκε για τουλάχιστον 100 μέτρα κατά μήκος των γραμμών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή επί τόπου, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Άλντερ Χέι» με απειλητικά για τη ζωή τραύματα, όπου και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή προσωπικού του τρένου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας Μεταφορών της Βρετανίας, της τοπικής αστυνομίας του Σάουθ Ρίμπλ, καθώς και πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες, ενώ συμμετείχαν και εξειδικευμένα ιατρικά πληρώματα, συμπεριλαμβανομένων δύο εναέριων ασθενοφόρων.

Η Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.


Κενά στα συστήματα φραγής της διάβασης

Ο επιθεωρητής της Αστυνομίας Μεταφορών, Τζέιμι ΜακΓκόουαν, χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα επώδυνο», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της γυναίκας και τη στήριξη προς το τραυματισμένο παιδί.

Κλείσιμο
Την ίδια ώρα, η εταιρεία σιδηροδρόμων Northern ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και τις υπηρεσίες διερεύνησης, ενώ τα δρομολόγια μεταξύ Πρέστον και Μπλάκμπερν έχουν διακοπεί προσωρινά.


Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, τα συστήματα φραγής της διάβασης δεν καλύπτουν πλήρως το οδόστρωμα, επιτρέποντας —όπως ανέφερε— πιθανή παράκαμψη, στοιχείο που ενδέχεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

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