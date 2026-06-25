Έκλεισε το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», η φυλακή για μετανάστες στη Φλόριντα

Το κέντρο κατασκευάστηκε τον Ιούνιο του 2025 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα - Άθλιες συνθήκες καταγγέλλουν οι μετανάστες που κρατούνταν εκεί