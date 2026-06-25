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Έκλεισε το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», η φυλακή για μετανάστες στη Φλόριντα
Έκλεισε το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», η φυλακή για μετανάστες στη Φλόριντα
Το κέντρο κατασκευάστηκε τον Ιούνιο του 2025 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα - Άθλιες συνθήκες καταγγέλλουν οι μετανάστες που κρατούνταν εκεί
Το κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα, το αποκαλούμενο και «Αλκατράζ με αλιγάτορες», έχει πλέον κλείσει, ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.
Εναντίον της φυλακής είχαν υποβληθεί πολλές αγωγές εκ μέρους ανθρωπιστικών οργανώσεων που κατήγγειλαν τις κακές συνθήκες κράτησης των μεταναστών.
Το κέντρο «ολοκλήρωσε τον ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκε» και «σήμερα δεν έχει κανέναν κρατούμενο», είπε ο ΝτεΣάντις, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανήγαγε σε προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.
Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» κατασκευάστηκε τον Ιούνιο του 2025 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, σε ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο εν μέσω των βάλτων του Εβεργκλέιντς, στη νότια Φλόριντα. Όταν επισκέφθηκε το κέντρο για τα εγκαίνιά του, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι αλιγάτορες που ζουν στους γειτονικούς βάλτους... θα παίξουν τον ρόλο των δεσμοφυλάκων.
Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν στη φυλακή αυτή μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για άθλιες συνθήκες.
«Ακόμη και στα ζώα δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρονται έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο» είπε τηλεφωνικά ένας από αυτούς που εξήγησε ότι μοιράζεται ένα κελί, που σπανίως το καθαρίζουν, με άλλα 30 άτομα, με συνθήκες καύσωνα την ημέρα και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και με σμήνη κουνουπιών πανταχού παρόντα.
Αγωγή κατά του κέντρου υποστήριζε ότι οι κρατούμενοι δεν είχαν πρόσβαση σε δικηγόρο ενώ πολλοί φυλακίστηκαν χωρίς να τους έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη με το επιχείρημα ότι η φυλακή απειλούσε το εύθραυστο οικοσύστημα των βάλτων και ότι κατασκευάστηκε χωρίς να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τον Αύγουστο του 2025 μια δικαστής στη Φλόριντα διέταξε το κλείσιμο του κέντρου κράτησης, όμως η απόφασή της ανεστάλη λίγες εβδομάδες αργότερα από το Εφετείο, μέχρι να εξεταστεί το θέμα επί της ουσίας.
Εναντίον της φυλακής είχαν υποβληθεί πολλές αγωγές εκ μέρους ανθρωπιστικών οργανώσεων που κατήγγειλαν τις κακές συνθήκες κράτησης των μεταναστών.
Το κέντρο «ολοκλήρωσε τον ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκε» και «σήμερα δεν έχει κανέναν κρατούμενο», είπε ο ΝτεΣάντις, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανήγαγε σε προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.
Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» κατασκευάστηκε τον Ιούνιο του 2025 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, σε ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο εν μέσω των βάλτων του Εβεργκλέιντς, στη νότια Φλόριντα. Όταν επισκέφθηκε το κέντρο για τα εγκαίνιά του, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι αλιγάτορες που ζουν στους γειτονικούς βάλτους... θα παίξουν τον ρόλο των δεσμοφυλάκων.
Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν στη φυλακή αυτή μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για άθλιες συνθήκες.
«Ακόμη και στα ζώα δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρονται έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο» είπε τηλεφωνικά ένας από αυτούς που εξήγησε ότι μοιράζεται ένα κελί, που σπανίως το καθαρίζουν, με άλλα 30 άτομα, με συνθήκες καύσωνα την ημέρα και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και με σμήνη κουνουπιών πανταχού παρόντα.
Αγωγή κατά του κέντρου υποστήριζε ότι οι κρατούμενοι δεν είχαν πρόσβαση σε δικηγόρο ενώ πολλοί φυλακίστηκαν χωρίς να τους έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη με το επιχείρημα ότι η φυλακή απειλούσε το εύθραυστο οικοσύστημα των βάλτων και ότι κατασκευάστηκε χωρίς να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τον Αύγουστο του 2025 μια δικαστής στη Φλόριντα διέταξε το κλείσιμο του κέντρου κράτησης, όμως η απόφασή της ανεστάλη λίγες εβδομάδες αργότερα από το Εφετείο, μέχρι να εξεταστεί το θέμα επί της ουσίας.
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