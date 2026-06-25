Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
ΚΟΣΜΟΣ
Δεξαμενόπλοιο Ομάν Βλήμα

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Το βλήμα προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα νοτιοανατολικά του Ομάν την Πέμπτη (25/6), προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, όπως ανέφερε το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σε δήλωσή του, το UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για το περιστατικό 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, στις 14:10 GMT. «Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιά στη γέφυρα».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.​​​​​​​

Το UKMTO ανέφερε ότι το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές, ενώ τα πλοία στην περιοχή καλούνται να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης