Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Το βλήμα προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου
Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα νοτιοανατολικά του Ομάν την Πέμπτη (25/6), προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, όπως ανέφερε το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Σε δήλωσή του, το UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για το περιστατικό 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, στις 14:10 GMT. «Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιά στη γέφυρα».
Το UKMTO ανέφερε ότι το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές, ενώ τα πλοία στην περιοχή καλούνται να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.
Σε δήλωσή του, το UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για το περιστατικό 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, στις 14:10 GMT. «Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιά στη γέφυρα».
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.
🔴 BREAKING: A cargo vessel was hit on its starboard side by an unknown projectile 7.5 nautical miles southeast of Oman’s Dahit, causing damage to the bridge but no casualties or environmental impact, the United Kingdom Maritime Trade Operations agency says. pic.twitter.com/7n4uDPxPif— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 25, 2026
Το UKMTO ανέφερε ότι το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές, ενώ τα πλοία στην περιοχή καλούνται να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.
A cargo ship has been struck by an unknown projectile in the Strait of Hormuz, 7.5 nautical miles southeast of Dahit, Oman, resulting in damage to the bridge.— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 25, 2026
No casualties are reported. pic.twitter.com/ilxUzhn6b7
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