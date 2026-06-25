Ο Πάπας στέλνει 100.000 ευρώ ως «μια αρχική συνεισφορά» για την υποστήριξη των πληγέντων από το φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα

Η Αποστολική Ελεημοσύνη, η υπηρεσία της Αγίας Έδρας που είναι αρμόδια για τα έργα φιλανθρωπίας του ποντίφικα και την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αποδέσμευσε το ποσό αυτό που αποτελεί «μια αρχική συνεισφορά» για την υποστήριξη των προσπαθειών ανακούφισης