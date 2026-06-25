Ο Πάπας στέλνει 100.000 ευρώ ως «μια αρχική συνεισφορά» για την υποστήριξη των πληγέντων από το φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ Βενεζουέλα Σεισμός Βενεζουέλα

Ο Πάπας στέλνει 100.000 ευρώ ως «μια αρχική συνεισφορά» για την υποστήριξη των πληγέντων από το φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα

Η Αποστολική Ελεημοσύνη, η υπηρεσία της Αγίας Έδρας που είναι αρμόδια για τα έργα φιλανθρωπίας του ποντίφικα και την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αποδέσμευσε το ποσό αυτό που αποτελεί «μια αρχική συνεισφορά» για την υποστήριξη των προσπαθειών ανακούφισης 

Ο Πάπας στέλνει 100.000 ευρώ ως «μια αρχική συνεισφορά» για την υποστήριξη των πληγέντων από το φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ' έστειλε έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα που επλήγη από φονικό σεισμό, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει ένα βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές.

Η Αποστολική Ελεημοσύνη, η υπηρεσία της Αγίας Έδρας που είναι αρμόδια για τα έργα φιλανθρωπίας του ποντίφικα και την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αποδέσμευσε το ποσό αυτό που αποτελεί «μια αρχική συνεισφορά» για την υποστήριξη των προσπαθειών ανακούφισης, μετέδωσε το Vatican News, ο επίσημος ειδησεογραφικός ιστότοπος του Βατικανού σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Η Βενεζουέλα συγκλονίστηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι οποίοι προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων, σύμφωνα με έναν προσωρινό ακόμα απολογισμό.

Εκτός από την Καθολική Εκκλησία, πολλές χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ιράν, η Κούβα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφεραν τη βοήθειά τους στη χώρα όπου ήδη σοβεί σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση.
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