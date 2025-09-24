Αεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία: Σκοτώθηκε ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες στον κόσμο, ο Κινέζος Κονγκτζιάν Γιου - Οι «πόλεις-σφουγγάρια» ήταν δική του ιδέα

Η Turenscape, η εταιρία αρχιτεκτονικής και σχεδίου, με έδρα το Πεκίνο, που ίδρυσε ο Γιου το 1998, ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική τοπίου, τον αστικό σχεδιασμό και την οικολογική αποκατάσταση. Ο Γιου διηύθυνε την Turenscape από την ίδρυσή της ως ο κύριος σχεδιαστής της εταιρείας, εξελίσσοντάς την σε μια ομάδα από περισσότερους από 500 ειδικούς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.