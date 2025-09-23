Οι επιθέσεις στην εθνική κυριαρχία και οι αυθαίρετες κυρώσεις καθίστανται ο κανόνας για τη Βραζιλία, είπε ο Λούλα στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν ονομάτισε τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά τα σχόλιά του ακολουθούν την κριτική που έχει ασκήσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή επέβαλε δασμούς, περιορισμούς στην έκδοση βίζας και οικονομικές κυρώσεις με αφορμή την καταδίκη του Μπολσονάρου