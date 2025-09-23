Οι επιθέσεις στην εθνική κυριαρχία και οι αυθαίρετες κυρώσεις καθίστανται ο κανόνας για τη Βραζιλία, είπε ο Λούλα στον ΟΗΕ
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν ονομάτισε τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά τα σχόλιά του ακολουθούν την κριτική που έχει ασκήσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή επέβαλε δασμούς, περιορισμούς στην έκδοση βίζας και οικονομικές κυρώσεις με αφορμή την καταδίκη του Μπολσονάρου

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι οι πρόσφατες «μονομερείς επιθέσεις» εναντίον των θεσμών και της οικονομίας της χώρας του ήταν απαράδεκτες, σε μια ξεκάθαρη, αυστηρή επίπληξη στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Τα σχόλια του Λούλα ακολουθούν την κριτική που έχει ασκήσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή επέβαλε δασμούς, περιορισμούς στην έκδοση βίζας και οικονομικές κυρώσεις στη Βραζιλία, με αφορμή την καταδίκη του πρώην προέδρου και στενού συμμάχου του, του Ζαΐχ Μπολσονάρου, για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022. «Οι επιθέσεις στην εθνική κυριαρχία, οι αυθαίρετες κυρώσεις και οι μονομερείς παρεμβάσεις καθίστανται ο κανόνας», είπε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα μονομερή και αυθαίρετα μέτρα εναντίον των θεσμών και της οικονομίας μας».

Τη Δευτέρα, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στη σύζυγο του δικαστή που προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρου στο Ανώτατο Δικαστήριο και ανακάλεσε τις βίζες έξι υψηλόβαθμων Βραζιλιάνων αξιωματούχων. Προηγουμένως, είχαν επιβληθεί κυρώσεις στον ίδιο τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες και τιμωρητικοί δασμοί ύψους 50% σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα.

Ο Λούλα υπερασπίστηκε επίσης την έρευνα και τη δίκαιη δίκη που οδήγησαν στην καταδίκη του Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών. «Είχε πλήρη δικαιώματα στην υπεράσπισή του. Ενώπιον όλου του κόσμου, η Βραζιλία έστειλε ένα μήνυμα στους επίδοξους απολυταρχικούς ηγέτες και τους υποστηρικτές τους: η δημοκρατία μας και η εθνική κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», τόνισε.

Στη δική του ομιλία, μετά από εκείνη του Λούλα, ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Σχολίασε ότι πέρασε δίπλα του αφού ο Λούλα κατέβηκε από το βήμα, ότι αγκαλιάστηκαν και είχαν μια σύντομη συνομιλία. «Είχαμε μια καλή συνομιλία και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα. Δείχνει πολύ καλός άνθρωπος», πρόσθεσε.

