Politico: Η Κομισιόν επισπεύδει για το 2026 τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού LNG

Το προσχέδιο, με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου, απαγορεύει επίσης στις εταιρείες να επαναασφαλίζουν παλιάκαιγια πέντε χρόνια μετά την πώλησή τους.Το κείμενο επιβάλεισε άλλες 45 εταιρείες που φέρονται ότι συνεργάζονται για την καταστρατήγηση των κυρώσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 12 κινεζικές, 2 ταϊλανδέζικες και 3 ινδικές εταιρείες, οι οποίες έχουν βοηθήσει τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις της ΕΕ, αναφέρει Ευρωπαίος διπλωμάτης, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.Σε μια συμβολική κίνηση, η Κομισιόν πρότεινε επίσης την απαγόρευση παροχής «υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες στη Ρωσία», προστίθεται στο κείμενο.