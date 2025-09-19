Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη
Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε 118 ρωσικά πλοία του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας - Επιπλέον, ανέφερε πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο ένα νέο ομολογιακό δάνειο προς την Ουκρανία με εγγύηση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Το 19ο πακέτο κυρώσεων προς την Μόσχα ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας πως η Ένωση θα συνεχίσει την πορεία στήριξης της Ουκρανίας και η επιτιθέμενη Ρωσία θα πρέπει να πληρώσει για όσα εξακολουθεί να κάνει.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Κομισιόν εξειδίκευσε τις νέες κυρώσεις σε τρεις διαφορετικούς οικονομικούς τομείς:
Αρχικά υπογράμμισε πως πλέον απαγορεύεται η εισαγωγή και αγορά και ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από όλες τις χώρες μέλη και πως αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται σε συνέχεια της σχετικής απαγόρευσης που ισχύει και για το ρωσικό αργό πετρέλαιο. Επιπλέον, επιβάλλεται μείωση στο ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο στα 47,60 δολάρια. Επίσης η Κομισιόν υπογράμμισε πως πλέον οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ρωσίας αποκλείονται από όλες τις διαδικασίες και τις δράσεις τους – πέρα από τις ενέργεια δραστηριοποιούνται και στον τραπεζικό κλάδο – από την Ένωση.
Σε δεύτερο βαθμό η Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως νέες κυρώσεις επιβάλλονται σε ακόμη 118 ρωσικά πλοία του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας μέσω του οποίου η Ρωσία εξακολουθεί να εξάγει και να πουλά σε τρίτες αγορές ρωσική ενέργεια. Σήμερα η Ένωση έχει στην σχετική λίστα με τις κυρώσεις περισσότερα από 500 σκάφη – όχι όλα ρωσικά με την επικεφαλής της Κομισιόν να σημειώνει πως η συγκεκριμένη λίστα θα αναθεωρείται διαρκώς και πάντα σε συνάρτηση με τις πληροφορίες που θα λαμβάνονται.
Ακόμα «για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα επεκταθούν και σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας τις συναλλαγές με αυτά. Καταχωρούμε τράπεζες του εξωτερικού που σχετίζονται με τα εναλλακτικά ρωσικά συστήματα πληρωμών και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες που βρίσκονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες».
Τρίτος άξονας των κυρώσεων, οι νέοι, άμεσοι περιορισμοί εξαγωγών σε είδη και τεχνολογίες πολέμου. «Καταχωρούμε 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες. Αυτές οι εταιρείες παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα».
Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε πως οι ενέργειες των συμμάχων της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αποδυναμώνουν την «σε κρίσιμη κατάσταση ρωσική οικονομία» - όπως ανέφερε και παρουσίασε συνοπτικά ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την αξιοποίηση των κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως υπάρχει ήδη σχεδιασμός στο τελικό στάδιο για ένα νέο ομολογιακό δάνειο προς την Ουκρανία το οποίο θα έχει ως εγγύηση τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο το Κίεβο θα κληθεί να πληρώσει όταν η Ρωσία ξεκινήσει, μετά τον πόλεμο, να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.
Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025
So we're increasing the pressure.
With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br
