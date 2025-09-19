Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

Επίσης η Κομισιόν υπογράμμισε πως πλέον οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της

αποκλείονται από όλες τις διαδικασίες και τις δράσεις τους – πέρα από τις ενέργεια δραστηριοποιούνται και στον τραπεζικό κλάδο – από την Ένωση.