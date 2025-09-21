Απειλές Τραμπ και κατά των Ταλιμπάν: Θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν δεν δώσουν πίσω τη βάση Μπάγραμ
Απειλές Τραμπ και κατά των Ταλιμπάν: Θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν δεν δώσουν πίσω τη βάση Μπάγραμ
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως «εργάζεται για να ανακτήσει» τη βάση που εγκατέλειψαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το 2021
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως αν η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν δεν παραχωρήσει εκ νέου στον αμερικανικό στρατό τον έλεγχο της πελώριας αεροπορικής βάσης Μπάγραμ, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπούλ, θα γίνουν «άσχημα πράγματα».
«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση Μπάγραμ πίσω σε αυτούς που την έφτιαξαν, τις ΗΠΑ, θα γίνουν άσχημα πράγματα», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, και προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.
Ήδη την Πέμπτη, ο πρόεδρος δήλωνε πως «εργάζεται για να ανακτήσει» τη βάση, που εγκατέλειψαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λίγο καιρό πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στις 15 Αυγούστου 2021.
«Ένας από τους λόγους που θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως γνωρίζετε, πως απέχει μια ώρα από εκεί όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την τελευταία ημέρα επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία.
Ωστόσο νυν και πρώην αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αρκετές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του σχεδίου αυτού.
