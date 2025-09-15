Ρούμπιο για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα: Περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει, η Χαμάς πρέπει να διαλυθεί

Τη στρατιωτική ενέργεια του Ισραήλ κατά της Χαμάς στο Κατάρ υπερασπίστηκε ομετά τη συνάντηση που είχε με τον, χαρακτηρίζοντας την ως μια «εντελώς ανεξάρτητη απόφαση». Στη διάρκεια δήλωσής του, τόνισε ότι το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την επιχείρηση στη Ντόχα. «Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές μας» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, με τον Αμερικανό υπουργό να επισημαίνει πως «τώρα εστιάζουμε σε αυτά που θα ακολουθήσουν».Ο Ρούμπιο επανέλαβε την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ στις ενέργειες του Ισραήλ και κάλεσε για την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων, τονίζοντας ότι η Χαμάς πρέπει να «εξαλειφθεί» ως ένοπλη οργάνωση. «Κάθε μεμονωμένος όμηρος πρέπει να επιστρέψει άμεσα, και η Χαμάς πρέπει να εξουδετερωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ρούμπιο τόνισε επίσης τη σταθερή δέσμευση του, για την επίτευξη αυτών των στόχων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Ισραήλ με κάθε μέσο. «Η διοίκηση του Προέδρου Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή, ενισχύοντας τις κοινές μας προσπάθειες», σημείωσε ο Αμερικανός Υπουργός.Επιπλέον, οπροειδοποίησε για τη συνεχιζόμενη απειλή του Ιράν, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν απειλεί μόνο το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και τους συμμάχους του Κόλπου και την Ευρώπη. «Ένα πυρηνικό Ιράν αποτελεί μια απολύτως απαράδεκτη απειλή για τον κόσμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.Κλείνοντας, ο Ρούμπιο καταδίκασε την «ανένδοτη βαρβαρότητα» τηςκαι επισήμανε ότι οι άνθρωποι στη Γάζα δεν θα έχουν ποτέ ειρήνη ή καλύτερο μέλλον αν ηπαραμείνει ένοπλη. «Η Χαμάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ειρήνης στην περιοχή, και για να υπάρξει πραγματική ειρήνη, πρέπει να διαλυθεί και όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν», κατέληξε.