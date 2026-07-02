Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 3,7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 3,7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/7) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.700.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/7) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 11, 3, 11, 18, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 7
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 11, 3, 11, 18, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 7
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