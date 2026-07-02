Νέες έρευνες θα δείξουν αν ο σκελετός που βρέθηκε σε εκκλησία στο Μάαστριχτ ανήκει στον θρυλικό Ντ' Αρτανιάν, βίντεο και φωτογραφίες



Δεν είχαν ενημερωθεί οι Αρχές

Πολλές πολύτιμες πληροφορίες έχουν «αμετάκλητα χαθεί» στη διάρκεια των εργασιών του, καθώς έχει προκαλέσει πιθανόν ζημιές στο κρανίο του σκελετού και δεν έχει καταγράψει την εργασία του σύμφωνα με τα πρότυπα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να χρονολογηθεί ο τάφος, είπαν.Ο αρχαιολόγος, ο Βιμ Ντάικμαν, αναγκάστηκε να σταματήσει τις εργασίες του όταν η εκκλησία ανακάλυψε ότι δεν είχε την απαραίτητη άδεια -- την εκσκαφή ανέλαβε επαγγελματική ομάδα στις 13 Μαρτίου.Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Μάιο στην εκπομπή Nieuwsuur της ολλανδικής τηλεόρασης, ο Ντάικμαν είπε ότι δεν ειχε ενημερώσει τις αρχές για τις εργασίες του στην εκκλησία, καθώς ήθελε να πιστωθεί την ανακάλυψή του.Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε συγκεντρώσει αρκετά οστά σε μια πλαστική σακούλα και τα είχε τοποθετήσει σε μια αποθήκη στον κήπο του -- τα επέστρεψε στις αρμόδιες αρχές μόνο όταν η αστυνομία του είπε να το κάνει.Ήρωας του Αλέξανδου Δουμά στο μυθιστόρημα του 1844 "Τρεις Σωματοφύλακες", ο ντ'Αρτανιάν είναι ένα υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο που σκοτώθηκε κατά τη γαλλική πολιορκία του Μάαστριχτ στον γαλλοολλανδικό πόλεμο, στις 25 Ιουνίου 1673.Θα μπορούσε η εκκλησία να γίνει ο τόπος ανάπαυσής του, σύμφωνα με ιστορικούς, όμως μπορεί επίσης να έχει ταφεί σε ομαδικό τάφο, ανέφεραν ερευνητές.Περαιτέρω έρευνες χρειάζονται προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχουν πιθανότητες να ταυτοποιηθεί ως ο ντ΄Αρτανιάν, είπαν, μεταξύ άλλων με ανάλυση αρχαίου DNA.