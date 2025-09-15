Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Ρούμπιο: Κοινή θέληση Ισραήλ και ΗΠΑ η αποτροπή της πυρηνικής απειλής του Ιράν

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η σύσκεψη τουμε τον, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων,, ο Υπουργός Εξωτερικών,, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας,, και ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον,Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αμερικανός Πρεσβευτής στο Ισραήλ,Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρούμπιο επανέλαβε τις ανησυχίες της αμερικανικής κυβέρνησης για τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και την αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συζήτησε επίσης τις κινήσεις του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας και τις συζητήσεις περί προσάρτησης εδαφών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλώντας ανησυχίες για την πιθανότητα αποτυχίας της ειρηνευτικής διαδικασίας με τους Παλαιστίνιους.Ο Ρούμπιο, στη διάρκεια της συνάντησης, δήλωσε ότι οθέλει να ολοκληρωθεί γρήγορα ο πόλεμος στη Γάζα, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και την εξάλειψη της απειλής που θέτει η Χαμάς.Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του,, ενώ ακολούθησαν δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης από τον ίδιο και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου.Σε αυτές, ο Νετανιάχου, αναφέρθηκε στην «κοινή θέληση» που ενώνει το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σειρά θεμάτων στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον, για τη στήριξή του και την απόφαση να ενισχυθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι αυτή η απόφαση ενισχύει τις κοινές προσπάθειες για την αποτροπή της πυρηνικής απειλής.Ακόμα, υπογράμμισε ότι η Ιερουσαλήμ παραμένει αφοσιωμένη στην αποκατάσταση των ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις, αναφέροντας ότι «είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι τους». Ευχαρίστησε μάλιστα τον Τραμπ για την υποστήριξή του και τις ενέργειες που έχει αναλάβει προς αυτόν τον σκοπό.Ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στο ζήτημα της Χαμάς και της Γάζας, δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι αφοσιωμένο στην ήττα της τρομοκρατικής οργάνωσης. «Η Χαμάς πρέπει να γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλειά του και να αναλαμβάνει αποφασιστικές δράσεις», τόνισε, κάνοντας λόγο για τον σημαντικό ρόλο της συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε αυτήν την κατεύθυνση.Σχολιάζοντας την παρουσία τουΝετανιάχου αναγνώρισε τη σημασία της αμερικανικής υποστήριξης απέναντι στον αντισημιτισμό και τις «ασθενείς κυβερνήσεις» που επιτίθενται στο Ισραήλ. «Η Αμερική στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και το λέει καθαρά», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες καθιστούν τη συνεργασία των δύο χωρών πιο ισχυρή από ποτέ.Τέλος, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική πολιτική υπήρξε «γενναία και καθαρή» και πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να δρουν από κοινού για να αντιμετωπίσουν κοινούς εχθρούς και να προστατεύσουν τον πολιτισμό τους.Σύμφωνα με αναφορές από την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο αναμένεται να επισκεφτεί τοτην Τρίτη, όπου θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο Κατάρ, βρίσκονται επίσης ο Αμερικανός Πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία,σε μία προσπάθεια συντονισμού των αμερικανικών στρατηγικών με άλλους παράγοντες στην περιοχή.