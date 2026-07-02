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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Περού για 60 ημέρες εν όψει των σφοδρών βροχοπτώσεων του Ελ Νίνιο
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Περού για 60 ημέρες εν όψει των σφοδρών βροχοπτώσεων του Ελ Νίνιο
Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια Περουβιανοί διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για πλημμύρες και κατολισθήσεις
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν σχεδόν 800 δήμοι στο Περού, περίπου το 40% της χώρας, λόγω του «επικείμενου κινδύνου» σφοδρών βροχοπτώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση σήμερα.
Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια Περουβιανοί διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για πλημμύρες και κατολισθήσεις, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Εκτίμησης, Πρόληψης και Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών (Cenepred). «Κηρύξαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες σε 796 κοινότητες, λόγω των σφοδρών βροχών που περιμένουμε», επεσήμανε η Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών σε ανακοίνωσή της.
Το φετινό Ελ Νίνιο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί ποτέ
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Ελ Νίνιο μπορεί φέτος να εξελιχθεί σε ένα από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα υψηλή τον Ιούνιο στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, την περιοχή κατά μήκος του Ισημερινού, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κέντρο Copernicus Marine. Στις παραθαλάσσιες περιοχές του Περού, έφτασε μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή πέντε βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.
Το 2023 οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που επιδεινώθηκαν λόγω του Ελ Νίνιο στοίχισαν τη ζωή σε 99 ανθρώπους στο Περού. αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω του Ελ Νίνιο
Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια Περουβιανοί διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για πλημμύρες και κατολισθήσεις, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Εκτίμησης, Πρόληψης και Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών (Cenepred). «Κηρύξαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες σε 796 κοινότητες, λόγω των σφοδρών βροχών που περιμένουμε», επεσήμανε η Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών σε ανακοίνωσή της.
Το Περού έχει 1.800 δήμους συνολικά. Με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε συντονισμό με την Πολιτική Προστασία και τη στήριξη του κράτους, επιτρέπεται να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό και τις υποδομές. Ο οργανισμός που παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου Ελ Νίνιο στο Περού αναβάθμισε από «μέτρια» σε «ισχυρή» την ένταση με την οποία αναμένεται να πλήξει τη χώρα.
Peru declara estado de emergência em 40% do país por chuvas do El Niñohttps://t.co/6VrG9EwmZ8— CNN Brasil (@CNNBrasil) July 2, 2026
Το φετινό Ελ Νίνιο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί ποτέ
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Ελ Νίνιο μπορεί φέτος να εξελιχθεί σε ένα από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα υψηλή τον Ιούνιο στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, την περιοχή κατά μήκος του Ισημερινού, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κέντρο Copernicus Marine. Στις παραθαλάσσιες περιοχές του Περού, έφτασε μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή πέντε βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.
Το 2023 οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που επιδεινώθηκαν λόγω του Ελ Νίνιο στοίχισαν τη ζωή σε 99 ανθρώπους στο Περού. αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω του Ελ Νίνιο
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