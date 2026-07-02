«Αδελφή, τι κάνεις;»: Σάλος στην Τουρκία με γυναίκα που παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους σε βιοτεχνίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κωνσταντινούπολη Γυναίκα Σεξουαλική παρενόχληση Άνδρες

«Αδελφή, τι κάνεις;»: Σάλος στην Τουρκία με γυναίκα που παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους σε βιοτεχνίες, δείτε βίντεο

Η γυναίκα έχει γίνει γνωστή στα τουρκικά social media με το προσωνύμιο «βιομηχανική παρενοχλήτρια», καθώς φέρεται να στοχοποιεί εργαζόμενους σε βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές

«Αδελφή, τι κάνεις;»: Σάλος στην Τουρκία με γυναίκα που παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους σε βιοτεχνίες, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία καταγράφει ακόμη ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα, η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή μετά από σειρά αντίστοιχων συμβάντων σε διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, αναφέρει το haberler.com.

Στο νέο οπτικό υλικό, η γυναίκα φαίνεται να προσεγγίζει έναν νεαρό υπάλληλο που βρισκόταν έξω από κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις εικόνες, τον αγγίζει χωρίς τη συναίνεσή του, αιφνιδιάζοντάς τον και προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Ο νεαρός, εμφανώς τρομαγμένος, απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο, ενώ η γυναίκα τον ακολουθεί γελώντας. Στο βίντεο ακούγεται να της λέει: «Αδελφή, τι κάνεις;», καθώς προσπαθεί να ξεφύγει.

Δείτε το βίντεο


Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων καταγγελιών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, όπως το Ουμρανιγιέ και το Μπαϊράμπασα. Η γυναίκα έχει γίνει γνωστή στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το προσωνύμιο «βιομηχανική παρενοχλήτρια» («sanayi sapığı»), καθώς φέρεται να στοχοποιεί εργαζόμενους σε βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές.


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Μετά τη δημοσιοποίηση και του νέου βίντεο, η τουρκική αστυνομία έχει κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της, εξετάζοντας τα περιστατικά που της αποδίδονται και τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί.


13 ΣΧΟΛΙΑ

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