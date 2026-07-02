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«Αδελφή, τι κάνεις;»: Σάλος στην Τουρκία με γυναίκα που παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους σε βιοτεχνίες, δείτε βίντεο
Η γυναίκα έχει γίνει γνωστή στα τουρκικά social media με το προσωνύμιο «βιομηχανική παρενοχλήτρια», καθώς φέρεται να στοχοποιεί εργαζόμενους σε βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές
Στο νέο οπτικό υλικό, η γυναίκα φαίνεται να προσεγγίζει έναν νεαρό υπάλληλο που βρισκόταν έξω από κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις εικόνες, τον αγγίζει χωρίς τη συναίνεσή του, αιφνιδιάζοντάς τον και προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.
Ο νεαρός, εμφανώς τρομαγμένος, απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο, ενώ η γυναίκα τον ακολουθεί γελώντας. Στο βίντεο ακούγεται να της λέει: «Αδελφή, τι κάνεις;», καθώς προσπαθεί να ξεφύγει.
Δείτε το βίντεο
Birkaç gündür bu kadının taciz videoları gündemden düşmüyor. Bu konuyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum.— SEREZ (@SerezBorsa) July 2, 2026
Buradaki olay akıl sağlığı veyahut psikolojik bozukluk değil. Kadın sana yaklaşıyor eğer sende boşlukta bulunursan sonra film başlıyor, taciz etti tecavüz ediyorlar diye… pic.twitter.com/sxCtps1NLp
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων καταγγελιών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, όπως το Ουμρανιγιέ και το Μπαϊράμπασα. Η γυναίκα έχει γίνει γνωστή στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το προσωνύμιο «βιομηχανική παρενοχλήτρια» («sanayi sapığı»), καθώς φέρεται να στοχοποιεί εργαζόμενους σε βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές.
Bir kadın'nın çeşitli noktalarda birçok erkeği taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/WqPDWJgRBh— Kazım Özatak (@kazim_ozatak) July 2, 2026
🔴 Aynı kadının, sanayide bulunan diğer dükkanlarda da zorla erkekleri öpmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı; https://t.co/B4nMRyyqaK pic.twitter.com/nbxNMuQ6Ji— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 1, 2026
🔴 Ümraniye'de bir erkeğe cinsel içerikli ifadeler kullanan kadının, daha önce de farklı erkekleri benzer şekilde taciz ettiği ortaya çıktı. pic.twitter.com/DUT3A6HJ30— Journalist_cuneyt (@Journalistcnyt) July 1, 2026
Μετά τη δημοσιοποίηση και του νέου βίντεο, η τουρκική αστυνομία έχει κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της, εξετάζοντας τα περιστατικά που της αποδίδονται και τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί.
Bu tacizi bi erkek yapsa şimdi kodesteydi ama kadınlar daha özgür herşeyi yapıyorlar pic.twitter.com/EPFFfZ67bp— YOLCU .🍎🇹🇷 Selçukludan Osmanlıya. (@zyxels) July 1, 2026
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