Το Ιράν προειδοποιεί τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ: «Ακολουθήστε τις εγκεκριμένες διαδρομές ή θα υπάρξει δυναμική απάντηση»
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ιράν προειδοποιεί τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ: «Ακολουθήστε τις εγκεκριμένες διαδρομές ή θα υπάρξει δυναμική απάντηση»

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση της χώρας εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς τα εμπορικά πλοία, μετά την προσάραξη σκάφους που κινήθηκε εκτός των διαδρομών που αναγνωρίζει η Τεχεράνη

Το Ιράν προειδοποιεί τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ: «Ακολουθήστε τις εγκεκριμένες διαδρομές ή θα υπάρξει δυναμική απάντηση»
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Αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, καλώντας τα να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις διαδρομές που έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές και προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση θα αντιμετωπιστεί με «άμεση και δυναμική απάντηση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες πλοήγησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή κινείται εκτός των καθορισμένων θαλάσσιων διαδρόμων στα Στενά του Ορμούζ, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με επέμβαση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Κάθε αποτυχία συμμόρφωσης, απόκλιση από την καθορισμένη διαδρομή ή παραβίαση των πρωτοκόλλων ναυσιπλοΐας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με άμεση και ισχυρή απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπίγια και ακολούθησε περιστατικό που σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν πλοίο προσάραξε στα Στενά του Ορμούζ, ενώ κινούνταν σε διαδρομή που, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη.

Το νέο μήνυμα των ιρανικών αρχών εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, από το οποίο διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.
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