Ο διεθνής στολίσκος για τη Γάζα με την Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από την Τυνησία

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας» δήλωσε η Σουηδή ακτιβίστρια

Ο διεθνής στολίσκος για τη Γάζα με την Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από την Τυνησία
Έπειτα από πολλές αναβολές, ο διεθνής στολίσκος για τη Γάζα αναχώρησε σήμερα από την Τυνησία με προορισμό τον παλαιστινιακό θύλακα και στόχο να «σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό» και να ανοίξει έναν ανθρωπιστικό «διάδρομο».

«Προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον λαό της Γάζας και (να του πούμε) ότι ο κόσμος δεν τον έχει ξεχάσει», δήλωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ πριν την αναχώρηση του στολίσκου από το λιμάνι Μπιζέρτα, στη βόρεια Τυνησία.

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», πρόσθεσε.


Περίπου 20 πλοία αναχώρησαν από το Μπιζέρτα σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Η Γιασμίν Ακάρ, της επιτροπής συντονισμού Βόρειας Αφρικής, ανήρτησε στο Instagram εικόνες από τυνησιακά πλοία με το μήνυμα «ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να σταματήσει», «αναχωρούμε για την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη».

Τα πλοία που έφτασαν στην Τυνησία από την Ισπανία μετακινήθηκαν στο Μπιζέρτα, μετά την επεισοδιακή παραμονή τους στο Σίντι Μπου Σαΐντ κοντά στην Τύνιδα.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla κατήγγειλε ότι δύο από τα πλοία του έγιναν στόχος επιθέσεων με drones δύο νύκτες την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά το δεύτερο περιστατικό οι τυνησιακές αρχές κατήγγειλαν «μια προμελετημένη επίθεση» και πρόσθεσαν ότι διεξάγουν έρευνα.

Η αναχώρηση των πλοίων από την Ελλάδα:



Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία όπως και η Τούνμπεργκ επέβαινε και στο πλοίο Madleen το οποίο αποπειράθηκε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο AFP ότι «φυσικά» ανησυχεί για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων και πρόσθεσε: «προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια».

Η αναχώρηση του στολίσκου από την Τυνησία αναβλήθηκε πολλές φορές για λόγους ασφαλείας, λόγω των καθυστερήσεων στην προετοιμασία κάποιων πλοίων και των καιρικών συνθηκών.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla (sumud σημαίνει «ανθεκτικότητα», «αντοχή» στα αραβικά), στον οποίο συμμετέχουν και πλοία που αναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από την Κορσική, τη Σικελία και την Ελλάδα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου, έπειτα από δύο αποτυχημένες λόγω παρέμβασης του Ισραήλ απόπειρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

