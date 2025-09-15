Ο διεθνής στολίσκος για τη Γάζα με την Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από την Τυνησία

Η αναχώρηση του στολίσκου από την Τυνησία αναβλήθηκε πολλές φορές για λόγους ασφαλείας, λόγω των καθυστερήσεων στην προετοιμασία κάποιων πλοίων και των καιρικών συνθηκών.Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla (sumud σημαίνει «ανθεκτικότητα», «αντοχή» στα αραβικά), στον οποίο συμμετέχουν και πλοία που αναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από την Κορσική, τη Σικελία και την Ελλάδα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου, έπειτα από δύο αποτυχημένες λόγω παρέμβασης του Ισραήλ απόπειρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.