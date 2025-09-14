Λούλα σε Τραμπ: Η δημοκρατία και η κυριαρχία της Βραζιλίας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση

Στην πρώτη του αντίδραση για την καταδίκη σε φυλάκιση 27 ετών του ακροδεξιού αντιπάλου του, ο Λούλα δηλώνει «υπερήφανος για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας»