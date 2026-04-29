Τραμπ και Νετανιάχου είχαν άλλη μία μακρά συνομιλία για το Ιράν
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν την Τετάρτη μακρά τηλεφωνική συνομιλία, η οποία επικεντρώθηκε, όπως αναμενόταν, στο ιρανικό ζήτημα.
Η συνομιλίθα ολοκληρώθηκε λίγο πριν από αυτή με τον Βλαντίμιρ Πούτιν που αφορούσε το Ιράν αλλά και την Ουκρανία.
Πηγή με γνώση των λεπτομερειών της συνομιλίας ανέφερε: «Η συνομιλία διήρκεσε περίπου μία ώρα και ήταν πολύ καλή και πολύ χρήσιμη».
Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συνομιλούν σχεδόν καθημερινά και δεν δημοσιοποιείται κάθε επικοινωνία τους στα μέσα ενημέρωσης.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πραγματοποίησε τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία έπειτα από περιορισμένη σύσκεψη ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες.
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ο Νετανιάχου ανέφερε σε κλειστές συνομιλίες ότι «ο Τραμπ είναι αποφασισμένος ως προς τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή».
