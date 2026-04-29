Ο Τραμπ έγινε τώρα και χρυσό άγαλμα με υψωμένη γροθιά
«Κολοσσός» 4,5 μέτρων στήθηκε σε γήπεδο γκολφ στο Μαϊάμι – Πώς η διαμάχη με το γλύπτη το κράτησε σε αποθήκη
Δεν μπορεί να μην προσέξει -και να μην θαυμάσει φυσικά!- το τεράστιο άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ Doral έξω από το Μαϊάμι, ιδιοκτησίας του ίδιου.
Είναι το τεράστιο μέγεθος του αγάλματος με βάρος 3,1 τόνων και ύψος που φτάνει τα 4,5 μέτρα. Φυσικά, μια και μιλάμε για Τραμπ, το άγαλμα είναι χρυσό (επίχρυσο για την ακρίβεια).
Και περισσότερο είναι η στάση του προέδρου που είναι με υψωμένη τη γροθιά, παραπέμποντας στη φωτογραφία του ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στις 13 Ιουλίου 2024.
Το άγαλμα, που στήθηκε σε σημείο που θα το δουν όλοι οι επισκέπτες και οι παίκτες, παραλίγο να μην στηθεί ποτέ, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Την κατασκευή του παρήγγειλε μια ομάδα που σχετιζόταν με «πατριωτικό» κρυπτονόμισμα στον γλύπτη Αλαν Κότριλ από το Οχάιο. Στόχος ήταν να στηθεί μια εβδομάδα πριν από πρωτάθλημα γκολφ που διεξάγεται από 30 Απριλίου ως τις 3 Μαΐου στο γήπεδο Doral.
Ωστόσο η ομάδα και ο γλύπτης διαφώνησαν για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Κότριλ πλήρωσε 300.000 δολάρια για τον μπρούτζο και άλλες 60.000 δολάρια για να το επιχρυσώσει. Η ομάδα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το έργο, το χρησιμοποίησε για να πουλήσει κρυπτονομίσματα, παραβιάζοντας τα δικαιώματα του γλύπτη.
Ο Κότριλ κρατούσε το άγαλμα σε μυστική τοποθεσία μέχρι να επιλυθεί η διαφορά, όπως και έγινε λίγες ημέρες πριν αρχίσει το τουρνουά.
There is a new Gold Man on @pgatour @TrumpDoral pic.twitter.com/ucR4FbO9Vz— Adam Schupak (@AdamSchupak) April 28, 2026
The PATRIOT Statue of @realDonaldTrump was successfully installed last night at Trump National Doral in preparation for the PGA’s Cadillac Championship. We’ve heard the PGA players will arrive soon to start practicing!!!— Patriot Token (@Patriot_Erc20) April 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα