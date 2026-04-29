Ο Τραμπ έγινε τώρα και χρυσό άγαλμα με υψωμένη γροθιά

Δεν μπορεί να μην προσέξει -και να μην θαυμάσει φυσικά!- το τεράστιο άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ Doral έξω από το Μαϊάμι, ιδιοκτησίας του ίδιου.Είναι το τεράστιο μέγεθος του αγάλματος με. Φυσικά, μια και μιλάμε για Τραμπ, το άγαλμα είναι χρυσό (επίχρυσο για την ακρίβεια).Και περισσότερο είναι η στάση του προέδρου που είναι με υψωμένη τη γροθιά, παραπέμποντας στη φωτογραφία του ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στις 13 Ιουλίου 2024.Το άγαλμα, που στήθηκε σε σημείο που θα το δουν όλοι οι επισκέπτες και οι παίκτες,, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.Την κατασκευή του παρήγγειλε μια ομάδα που σχετιζόταν με «πατριωτικό» κρυπτονόμισμα στον γλύπτη Αλαν Κότριλ από το Οχάιο. Στόχος ήταν να στηθεί μια εβδομάδα πριν από πρωτάθλημα γκολφ που διεξάγεται από 30 Απριλίου ως τις 3 Μαΐου στο γήπεδο Doral.Ωστόσο η ομάδα και ο γλύπτης διαφώνησαν για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Κότριλ. Η ομάδα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το έργο, το χρησιμοποίησε για να πουλήσει κρυπτονομίσματα, παραβιάζοντας τα δικαιώματα του γλύπτη.Ο Κότριλ κρατούσε το άγαλμα σε μυστική τοποθεσία μέχρι να επιλυθεί η διαφορά, όπως και έγινε λίγες ημέρες πριν αρχίσει το τουρνουά.