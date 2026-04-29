Συγκλονιστικό βίντεο: Μαθητές ήρωες στο Μισισίπι σταματούν σχολικό μετά τη λιποθυμία της οδηγού στο τιμόνι
Η οδηγός του σχολικού έχασε τις αισθήσεις της λόγω κρίσης άσθματος - Οι πέντε μαθητές βραβεύθηκαν για την ηρωική τους παρέμβαση
Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο της Σχολικής Περιφέρειας Χάνκοκ φαίνεται η στιγμή που η οδηγός του σχολικού, Λία Τέιλορ, λιποθυμά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης άσθματος, ενώ το λεωφορείο με 40 μαθητές συνέχιζε την πορεία του.
Ένας μαθητής, που καθόταν στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου, παρατήρησε την Τέιλορ να γέρνει προς τα εμπρός και αμέσως άρπαξε το τιμόνι, πριν αυτή ανακτήσει προσωρινά τις αισθήσεις της. Ταυτόχρονα, άλλοι μαθητές έτρεξαν προς το μπροστινό μέρος του σχολικού την ώρα που η οδηγός κατέρρεε για δεύτερη φορά.
From routine ride to a medical emergency in seconds.— Fox News (@FoxNews) April 29, 2026
A Mississippi school bus driver suddenly passes out from a severe asthma attack while the bus was still in motion and heroic students act fast — steering the vehicle, calling for help, and giving the driver her medication.… pic.twitter.com/UH3GRl57NX
Ένας μαθητής κατάφερε να πατήσει γρήγορα το φρένο σταματώντας με ασφάλεια το όχημα, ενώ μια μαθήτρια έδωσε στην οδηγό τα φάρμακα που κρατούσε. Παράλληλα, άλλοι φώναξαν για βοήθεια.
«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τα παιδιά μας»Μετά το περιστατικό η διευθύντρια του Γυμνασίου Χάνκοκ, Μελίσα Σοσιέ, επεσήμανε στο τοπικό κανάλι WLOX ότι «δεν εξεπλάγη που τα παιδιά μας παρέμειναν ψύχραιμα και ενήργησαν γρήγορα».
«Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε σίγουρα να έχει καταστροφικές συνέπειες και τα παιδιά την αντιμετώπισαν ακριβώς όπως έπρεπε. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτά», τόνισε η Σοσιέ. Οι πέντε μαθητές, οι McKenzy Finch, Jackson Casnave, Darrius Clark, Kayleigh Clark και Destiny Cornelius, τιμήθηκαν για την ηρωική τους παρέμβαση σε μια σχολική εκδήλωση ενθάρρυνσης.
Η οδηγός του σχολικού δήλωσε ότι αισθάνεται καλύτερα και είναι ευγνώμων στους μαθητές που «της έσωσαν τη ζωή».
🇺🇸 Five Mississippi middle school students sprang into action after their bus driver passed out behind the wheel— Global Peace Advocates🕊️ (@GlobalPeaceA0) April 29, 2026
The bus was carrying 40 students when driver Leah Taylor lost consciousness due to a severe asthma attack. With the bus still moving, quick-thinking students took… pic.twitter.com/o1qtJscRDM
