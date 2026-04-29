Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Πυρκαγιά σε εκτροφείο σκύλων στη Ρωσία σκότωσε 200 τσιουάουα
Πυρκαγιά σε εκτροφείο σκύλων στη Ρωσία σκότωσε 200 τσιουάουα
Το κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες από άγνωστη αιτία
Περίπου 200 σκύλοι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αναπαραγωγής στη δυτική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, στη Ρωσία μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Τα ζώα πιστεύεται ότι ήταν σκυλιά τσιουάουα, τόνισαν εκτροφείς που επικαλέστηκαν αναφορές από την πόλη.
Ένα κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης σε μια ανάρτηση στο VKontakte, το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook. Αναρτήθηκαν φωτογραφίες ενός καμένου πλινθόκτιστου κτιρίου, του οποίου η οροφή είχε καταρρεύσει.
Δεν έχει καταστεί σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά.
Τα ζώα πιστεύεται ότι ήταν σκυλιά τσιουάουα, τόνισαν εκτροφείς που επικαλέστηκαν αναφορές από την πόλη.
Ένα κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης σε μια ανάρτηση στο VKontakte, το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook. Αναρτήθηκαν φωτογραφίες ενός καμένου πλινθόκτιστου κτιρίου, του οποίου η οροφή είχε καταρρεύσει.
Δεν έχει καταστεί σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά.
