Προ των πυλών συμφωνία για τα παγωμένα κονδύλια της Ουγγαρίας μετά τη συνάντηση Φον ντερ Λάιεν - Μάγιαρ στις Βρυξέλλες
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων με τον νικητή των ουγγρικών εκλογών Πέτερ Μάγιαρ κατά την διάρκεια των συνομιλιών που είχαν στις Βρυξέλλες όπου συζήτησαν την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονται για την Ουγγαρία.
«Μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων με τον Πέτερ Μάγιαρ στις Βρυξέλλες σήμερα. Συζητήσαμε τα απαραίτητα βήματα για την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονται για την Ουγγαρία, τα οποία έχουν παγώσει λόγω διαφθοράς και ανησυχιών για το κράτος δικαίου», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.
Από την πλευρά του ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ, δήλωσε ότι είχε «εξαιρετικά εποικοδομητικές και επιτυχημένες» συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τα παγωμένα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, όπως είπε, θα φτάσουν «σύντομα» στην Ουγγαρία.
Ο Μάγιαρ έγραψε σε ανάρτηση του στο Facebook μετά τη συνάντηση ότι θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες την εβδομάδα της 25ης Μαΐου για να ολοκληρώσει μια πολιτική συμφωνία σχετικά με τα παγωμένα κεφάλαια.
