Λοράν Μακρόν, ο σχεδόν σωσίας αδελφός του Γάλλου προέδρου που προτιμά να μένει στο παρασκήνιο
Λοράν Μακρόν, ο σχεδόν σωσίας αδελφός του Γάλλου προέδρου που προτιμά να μένει στο παρασκήνιο
Δύο χρόνια μικρότερος από τον αδελφό του, ακολούθησε όπως και οι γονείς του τον δρόμο της ιατρικής επιστήμης
Παρά το ότι ο Εμανουέλ Μακρόν συμπληρώνει σχεδόν μια δεκαετία στο προσκήνιο και στο ύπατο αξίωμα της χώρας του, ακόμη και οι Γάλλοι γνωρίζουν λίγα πράγματα για τον μικρότερο αδελφό του, τον Λοράν.
Έχει επιλέξει τον δρόμο της επιστήμης, αντί για αυτόν της πολιτικής, και συνειδητά κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα.
Μέχρι που ένα tweet τον έφερε στο προσκήνιο: «Ανακάλυψα τον αδελφό Μακρόν και “τραυματίστηκα”. Τους φτιάχνουν μαζικά», έγραφε με χιούμορ ο χρήστης.
Γεννήθηκε το 1979, δύο χρόνια μετά τον αδελφό του και σπούδασε ιατρική, ακολουθώντας σε αυτόν τους γονείς του. Σήμερα είναι καρδιολόγος με ειδίκευση στην καρδιακή απεικόνιση, ένας από τους κορυφαίους σε αυτόν τον τομέα στη Γαλλία.
Ο πατέρας του, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, είναι νευρολόγος και η μητέρα του, Φρανσουάζ Νογκές-Μακρόν, είναι και αυτή γιατρός. Έχουν αποκτήσει και μία κόρη, την Εστέλ, το 1982, η οποία είναι νεφρολόγος.
Ο Λοράν Μακρόν σπάνια εμφανίζεται δημόσια μαζί με τον αδελφό του.
Λίγες είναι οι φορές που εμφανίστηκε σε δεξιώσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το 2024, για παράδειγμα, παρέστη με τη σύζυγό του Σαμπίν Αϊμόντ, γυναικολόγο και μαιευτήρα, σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του τέως Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.
Αν πιστέψουμε, μάλιστα, τις αναφορές γαλλικών μέσων ενημέρωσης, δεν εκμεταλλεύεται τη συγγένεια με τον Γάλλο πρόεδρο ενώ, για λόγους διακριτικικότητας, κάποιες φορές συστήνεται ως μακρινός του εξάδερφος.
Έχει επιλέξει τον δρόμο της επιστήμης, αντί για αυτόν της πολιτικής, και συνειδητά κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα.
Μέχρι που ένα tweet τον έφερε στο προσκήνιο: «Ανακάλυψα τον αδελφό Μακρόν και “τραυματίστηκα”. Τους φτιάχνουν μαζικά», έγραφε με χιούμορ ο χρήστης.
Je découvre le frère de macron je suis traumatisé ils les produisent en série pic.twitter.com/KDQ0DnuHQY— Akihros 🏴🍉 (@Akihros_) April 20, 2026
Ο πατέρας του, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, είναι νευρολόγος και η μητέρα του, Φρανσουάζ Νογκές-Μακρόν, είναι και αυτή γιατρός. Έχουν αποκτήσει και μία κόρη, την Εστέλ, το 1982, η οποία είναι νεφρολόγος.
Ο Λοράν Μακρόν σπάνια εμφανίζεται δημόσια μαζί με τον αδελφό του.
Λίγες είναι οι φορές που εμφανίστηκε σε δεξιώσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το 2024, για παράδειγμα, παρέστη με τη σύζυγό του Σαμπίν Αϊμόντ, γυναικολόγο και μαιευτήρα, σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του τέως Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.
le frère de Macron qui ressemble plus à Macron que Macron lui même j’sais pas comment expliquer mais vous avez compris pic.twitter.com/MebhHS6Mpe— 🌕 BEN 🌑 (@Benramine_) April 21, 2026
Με τη σύζυγό του έχουν τρία παιδιά, τα δίδυμα αγόρια Λουί και Μαρκό και την Ρομάν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα