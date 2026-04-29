Λοράν Μακρόν, ο σχεδόν σωσίας αδελφός του Γάλλου προέδρου που προτιμά να μένει στο παρασκήνιο

Ο Λοράν Μακρόν παρακολουθεί αγώνα στο τουρνουά τένις του Ρολάν Γκαρός το 2022

Ο Λοράν Μακρόν στην ορκωμοσία του αδελφού του τον Μάιο του 2022

Παρά το ότι ο Εμανουέλ Μακρόν συμπληρώνει σχεδόν μια δεκαετία στο προσκήνιο και στο ύπατο αξίωμα της χώρας του, ακόμη και οι Γάλλοι γνωρίζουν λίγα πράγματα για τον μικρότερο αδελφό του, τον Λοράν.Έχει επιλέξει τον δρόμο της επιστήμης, αντί για αυτόν της πολιτικής, και συνειδητά κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα.Μέχρι που ένα tweet τον έφερε στο προσκήνιο: «Ανακάλυψα τον αδελφό Μακρόν και “τραυματίστηκα”. Τους φτιάχνουν μαζικά», έγραφε με χιούμορ ο χρήστης.Γεννήθηκε το 1979, δύο χρόνια μετά τον αδελφό του και σπούδασε ιατρική, ακολουθώντας σε αυτόν τους γονείς του. Σήμερα είναι καρδιολόγος με ειδίκευση στην καρδιακή απεικόνιση, ένας από τους κορυφαίους σε αυτόν τον τομέα στη Γαλλία.Ο πατέρας του, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, είναι νευρολόγος και η μητέρα του, Φρανσουάζ Νογκές-Μακρόν, είναι και αυτή γιατρός. Έχουν αποκτήσει και μία κόρη, την Εστέλ, το 1982, η οποία είναι νεφρολόγος.Ο Λοράν Μακρόν σπάνια εμφανίζεται δημόσια μαζί με τον αδελφό του.Λίγες είναι οι φορές που εμφανίστηκε σε δεξιώσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το 2024, για παράδειγμα, παρέστη με τη σύζυγό του Σαμπίν Αϊμόντ, γυναικολόγο και μαιευτήρα, σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του τέως Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.Αν πιστέψουμε, μάλιστα, τις αναφορές γαλλικών μέσων ενημέρωσης, δεν εκμεταλλεύεται τη συγγένεια με τον Γάλλο πρόεδρο ενώ, για λόγους διακριτικικότητας, κάποιες φορές συστήνεται ως μακρινός του εξάδερφος.