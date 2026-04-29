Τουλάχιστον 30 αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοιαρίου σε ποταμό στην Ουγκάντα
Η πιρόγα, που βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης, μετέφερε 35-40 επιβάτες

Περίπου 30 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός πλοιαρίου σε ποταμό, στη δυτική Ουγκάντα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχει βρεθεί ζωντανός μόνο ένας από τους επιβάτες.

Η πιρόγα, που βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης, μετέφερε 35-40 επιβάτες στον ποταμό Νγκούσε, στην περιφέρεια του Καγκάντι, κοντά στη Λίμνη Αλβέρτου, σύμφωνα με την αστυνομία που δεν γνωρίζει προς το παρόν με ακρίβεια τον αριθμό των αγνοουμένων.

«Το λιμενικό διεξάγει επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης των ανθρώπων αυτών ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας», πρόσθεσε. Ως πιθανοί παράγοντες εξετάζονται η κατάσταση του σκάφους, το γεγονός ότι έπλεε νύχτα ή ότι ήταν υπερφορτωμένο.



Τα ναυάγια πλοιαρίων δεν είναι κάτι σπάνιο στην Ουγκάντα, μια χώρα της ανατολικής Αφρικής με πολλές λίμνες. Συχνά μάλιστα ο απολογισμός είναι βαρύς αφού οι επιβάτες συνήθως δεν φορούν σωσίβια και πολλοί δεν ξέρουν να κολυμπούν.

Το 2023, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ανατράπηκε στη Λίμνη Βικτόρια ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων. Η αστυνομία απέδωσε το δυστύχημα στην κακοκαιρία και το γεγονός ότι ήταν υπερφορτωμένο. Το 2018, σε άλλο ναυάγιο στην ίδια λίμνη, αλλά στην πλευρά της Τανζανίας, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

