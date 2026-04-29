Τουλάχιστον 30 αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοιαρίου σε ποταμό στην Ουγκάντα
Η πιρόγα, που βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης, μετέφερε 35-40 επιβάτες
Η πιρόγα, που βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης, μετέφερε 35-40 επιβάτες στον ποταμό Νγκούσε, στην περιφέρεια του Καγκάντι, κοντά στη Λίμνη Αλβέρτου, σύμφωνα με την αστυνομία που δεν γνωρίζει προς το παρόν με ακρίβεια τον αριθμό των αγνοουμένων.
«Το λιμενικό διεξάγει επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης των ανθρώπων αυτών ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας», πρόσθεσε. Ως πιθανοί παράγοντες εξετάζονται η κατάσταση του σκάφους, το γεγονός ότι έπλεε νύχτα ή ότι ήταν υπερφορτωμένο.
UPDATE: The hope to recover over 20 people who went missing following the Tuesday canoe capsizing, is growing small after efforts by the Marine police to locate the persons, went futile on Wednesday, according to SP Julius Hakiiza the Albertine South Regional Police Spokesperson. pic.twitter.com/iczZsomsOS— SpiceFM 89.9 Hoima (@SpiceFMHoima) April 29, 2026
Τα ναυάγια πλοιαρίων δεν είναι κάτι σπάνιο στην Ουγκάντα, μια χώρα της ανατολικής Αφρικής με πολλές λίμνες. Συχνά μάλιστα ο απολογισμός είναι βαρύς αφού οι επιβάτες συνήθως δεν φορούν σωσίβια και πολλοί δεν ξέρουν να κολυμπούν.
Το 2023, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ανατράπηκε στη Λίμνη Βικτόρια ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων. Η αστυνομία απέδωσε το δυστύχημα στην κακοκαιρία και το γεγονός ότι ήταν υπερφορτωμένο. Το 2018, σε άλλο ναυάγιο στην ίδια λίμνη, αλλά στην πλευρά της Τανζανίας, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι.
VIDEO: Kagadi residents in panic over their missing relatives following the capsizing of a locally made canoe on Tuesday night carrying over 30 passengers.— SpiceFM 89.9 Hoima (@SpiceFMHoima) April 29, 2026
As marine police carry on with the search, hope is waning out over the whereabouts of over 20 people l. https://t.co/RDjtY2dsZp pic.twitter.com/31ARr8ZrNt
