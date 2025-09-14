Η βρετανική αστυνομία αναζητά άνδρα που ζήτησε «τη δολοφονία του Στάρμερ» στην αντιμεταναστευτική συγκέντρωση
Λονδίνο Διαδήλωση Ακροδεξιά

Τουλάχιστον 24 άτομα συνελήφθησαν ενώ 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις με τους διαδηλωτές

Η βρετανική αστυνομία αναζητά έναν άνδρα που ζήτησε τη δολοφονία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης «Unite the Kingdom» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο.

Ο άνδρας δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι «πρέπει να δολοφονήσουν τον Στάρμερ» και «κάποιος πρέπει να πυροβολήσει τον Στάρμερ». Τα σχόλια αυτά δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο, αναφέρει ο Guardian.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Γνωρίζουμε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός άνδρα».

Η αστυνομία εκτιμά ότι μεταξύ 110.000 και 150.000 άτομα συμμετείχαν στην αντιμεταναστευτική εκδήλωση, που οργανώθηκε από τον ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον. Υπουργός παραδέχτηκε μάλιστα ότι η εκδήλωση ήταν «συναγερμός» για την κυβέρνηση.

Συνολικά 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύτηκαν βλήματα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 24 άτομα συνελήφθησαν για αδικήματα όπως η απλή επίθεση και βίαιες ταραχές.


