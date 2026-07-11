Μήνυση από την Apple κατά της OpenAI για κλοπή εμπορικών μυστικών

Η Apple κατηγόρησε την OpenAI ότι απέκτησε πρόσβαση σε πολύτιμες εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω της πρόσληψης πρώην υπαλλήλων της.Σε ομοσπονδιακή αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή, η Apple μήνυσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, δύο από τους υπαλλήλους της, καθώς και την io Products, υποστηρίζοντας ότι εμπλέκονται σε «ένα μοτίβο κλοπής» εμπιστευτικών πληροφοριών της Apple σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων και συναφείς εργασίες.Τουλάχιστον δύο υπάλληλοι της Apple με μακρά θητεία στην εταιρεία που αποχώρησαν από την εταιρεία για να ενταχθούν στην OpenAI φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή τη πρακτική, μεταξύ άλλων, στέλνοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εαυτό τους εσωτερικές πληροφορίες της Apple.Εκπρόσωπος της OpenAI, δήλωσε στο BBC: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών»., η εταιρεία του εξετάζει πάντως την καταγγελία της Apple.Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Apple δήλωσε στο BBC ότι η αγωγή είναι αποτέλεσμα «σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων».Η υπόθεση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ της Apple και της OpenAI, δημιουργού του δημοφιλούς chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT και έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Apple να μεταφέρει τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα Gemini της Apple.