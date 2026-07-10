Μήνυμα Γκαλιμπάφ στις ΗΠΑ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν

Το να τεθεί τέλος στον πόλεμο είναι μια προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι η αναμέτρηση αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης