Πάνω από 800 κιλά φυστικοβούτυρο απλώθηκαν σε δάπεδο μουσείου στο Ρότερνταμ προς τιμή Ολλανδού καλλιτέχνη, βίντεο

Δύο εργαζόμενοι του μουσείου αφιέρωσαν αρκετές ημέρες για να απλώσουν προσεκτικά 40 δοχεία φυστικοβούτυρου, σε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής προς τον Ολλανδό καλλιτέχνη Βιμ Τ. Σίπερς, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιουνίου





'Οπως αναφέρουν οι









Η αναπαραγωγή του εμβληματικού έργου «Ήταν πολλή δουλειά», δήλωσε ο Λέον Ντέουνκ, ένας από τους δύο τεχνικούς που ανέλαβαν την εγκατάσταση.



Ο Σίπερς, ο οποίος είχε επίσης δανείσει τη φωνή του στον Έρνι και τον Κέρμιτ στην ολλανδική έκδοση της «Sesame Street», είχε δημιουργήσει το έργο ως μέρος της σειράς Floor Covering Series, η οποία περιλάμβανε ακόμη δάπεδα καλυμμένα με γυαλιά ή αλάτι.



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A museum in the Netherlands is reopening a giant peanut butter floor installation on Friday made with more than 360 kilograms of peanut butter - enough to make around 15,000 peanut butter sandwiches - as a tribute to late Dutch conceptual artist Wim T. Schippers. pic.twitter.com/wXeIo0WiqJ — The New Region (@thenewregion) July 9, 2026 Κλείσιμο

Οι οδηγίες του ίδιου του καλλιτέχνη Πριν από τον θάνατό του, ο Σίπερς είχε συμφωνήσει με το μουσείο ένα αναλυτικό σχέδιο για την πιστή αναπαραγωγή του έργου του. Μεταξύ άλλων, είχε ζητήσει το φυστικοβούτυρο να απλωθεί «όσο το δυνατόν πιο λείο και βαρετό», ενώ είχε ξεκαθαρίσει ότι κανείς δεν θα πρέπει να πατά ή να ξαπλώνει πάνω στην επιφάνειά του.



Παρότι δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες διαστάσεις ή σχήμα, προτιμούσε να χρησιμοποιείται το λείο φυστικοβούτυρο της ολλανδικής εταιρείας Calvé, η οποία δώρισε τα 40 δοχεία για τη νέα εγκατάσταση.



Ένα έργο που έχει προκαλέσει... παρεμβάσεις Το «Pindakaasvloer» έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο απρόσμενων περιστατικών. Το 2011 αρκετοί επισκέπτες πάτησαν πάνω στο έργο, ενώ το 1997 ομάδα φαρσέρ το «διακόσμησε» τοποθετώντας 12 φέτες ψωμί και σακουλάκια με σοκολατένια πολύχρωμα διακοσμητικά.



Περισσότερα από 800 κιλά φυστικοβούτυρο απλώθηκαν στο δάπεδο μουσείου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας , σε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής προς τον Ολλανδό εννοιολογικό καλλιτέχνη Βιμ Τ. Σίπερς, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιουνίου σε ηλικία 83 ετών.'Οπως αναφέρουν οι New York Times , η εγκατάσταση, με τίτλο «Pindakaasvloer» («Δάπεδο από φυστικοβούτυρο»), παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Depot του Μουσείου Μπόιμανς Βαν Μπέουνινγκεν και αποτελεί αναδημιουργία του πρώτου έργου που είχε δημιουργήσει ο Σίπερς το 1969. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ποσότητα φυστικοβούτυρου αρκετή για περίπου 15.000 σάντουιτς.Δύο εργαζόμενοι του μουσείου αφιέρωσαν αρκετές ημέρες για να απλώσουν προσεκτικά 40 δοχεία φυστικοβούτυρου, δημιουργώντας ένα εξάγωνο εμβαδού περίπου 25 τετραγωνικών μέτρων και πάχους δύο εκατοστών.«Ήταν πολλή δουλειά», δήλωσε ο Λέον Ντέουνκ, ένας από τους δύο τεχνικούς που ανέλαβαν την εγκατάσταση.Ο Σίπερς, ο οποίος είχε επίσης δανείσει τη φωνή του στον Έρνι και τον Κέρμιτ στην ολλανδική έκδοση της «Sesame Street», είχε δημιουργήσει το έργο ως μέρος της σειράς Floor Covering Series, η οποία περιλάμβανε ακόμη δάπεδα καλυμμένα με γυαλιά ή αλάτι.Πριν από τον θάνατό του, ο Σίπερς είχε συμφωνήσει με το μουσείο ένα αναλυτικό σχέδιο για την πιστή αναπαραγωγή του έργου του. Μεταξύ άλλων, είχε ζητήσει το φυστικοβούτυρο να απλωθεί «όσο το δυνατόν πιο λείο και βαρετό», ενώ είχε ξεκαθαρίσει ότι κανείς δεν θα πρέπει να πατά ή να ξαπλώνει πάνω στην επιφάνειά του.Παρότι δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες διαστάσεις ή σχήμα, προτιμούσε να χρησιμοποιείται το λείο φυστικοβούτυρο της ολλανδικής εταιρείας Calvé, η οποία δώρισε τα 40 δοχεία για τη νέα εγκατάσταση.Το «Pindakaasvloer» έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο απρόσμενων περιστατικών. Το 2011 αρκετοί επισκέπτες πάτησαν πάνω στο έργο, ενώ το 1997 ομάδα φαρσέρ το «διακόσμησε» τοποθετώντας 12 φέτες ψωμί και σακουλάκια με σοκολατένια πολύχρωμα διακοσμητικά.

Ο ίδιος ο Σίπερς είχε αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας τότε πως «δεν φαίνεται άσχημο» και ότι τα σοκολατένια διακοσμητικά είχαν τοποθετηθεί «με αίσθηση του μέτρου και επιδέξιο χέρι».



Σήμερα, το μουσείο προειδοποιεί τους επισκέπτες που έχουν αλλεργία στα φιστίκια να αποφύγουν την είσοδο στον χώρο της έκθεσης, καθώς η χαρακτηριστική μυρωδιά του φυστικοβούτυρου είναι έντονη σε όλη την αίθουσα.