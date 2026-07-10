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Τρομακτικό βίντεο: Δύο αυτοκίνητα καρφώνονται με μεγάλη ταχύτητα σε κτίριο στη Νέα Υόρκη, παρά τρίχα γλίτωσε πεζός
Τρομακτικό βίντεο: Δύο αυτοκίνητα καρφώνονται με μεγάλη ταχύτητα σε κτίριο στη Νέα Υόρκη, παρά τρίχα γλίτωσε πεζός
Συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων - Ένα υπό κατασκευή στούντιο γιόγκα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/7) στη Νέα Υόρκη, όταν δύο αυτοκίνητα καρφώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κτίριο, ενώ λίγο έλειψε να χτυπήσουν και έναν πεζό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, οι οποίοι και συνελήφθησαν, και ο πεζός.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου καταγραφεί τη στιγμή που ένας 20χρονος πεζός με μπλε φόρμα περπατάει στην οδό Fulton στο Bedford Stuyvesant και τελευταία στιγμή κάνει άκρη για να μην τον χτυπήσουν τα οχήματα, ωστόσο Όπως ανέφερε η Αστυνομία μια μαύρη Cadillac και μια BMW φέρεται να πέρασαν ένα κόκκινο φανάρι μετά από αντιπαράθεση.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου καταγραφεί τη στιγμή που ένας 20χρονος πεζός με μπλε φόρμα περπατάει στην οδό Fulton στο Bedford Stuyvesant και τελευταία στιγμή κάνει άκρη για να μην τον χτυπήσουν τα οχήματα, ωστόσο Όπως ανέφερε η Αστυνομία μια μαύρη Cadillac και μια BMW φέρεται να πέρασαν ένα κόκκινο φανάρι μετά από αντιπαράθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο 56χρονος οδηγός της Cadillac, Άντονι Χέις, κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντίσταση κατά της σύλληψης, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις και απερίσκεπτη οδήγηση. Ο 43χρονος οδηγός της BMW, Ρόμπερτ Γουόκερ, κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, πρόκληση ζημιάς σε ξένη περιουσία και παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.
NYPD arrested Cadillac driver Robert Walker (43) and BMW driver Anthony Hayes (56). All three (including the 28yo pedestrian) hospitalized and expected to recover. Noir Yoga’s Aug 1 opening now impossible.— Floridap8triot (@Floridap8triot) July 9, 2026
Hayes charged with vehicular assault, DWI, reckless endangerment + more.… pic.twitter.com/eI4sJU4oe2
Wild video shows two cars almost hit pedestrian as smash into Brooklyn building in suspected road rage clash https://t.co/oyc4qQCmhq pic.twitter.com/jeprx5pYpP— New York Post (@nypost) July 10, 2026
«Είναι απλά συγκλονιστικό και οι ζημιές είναι τεράστιες»Το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές ένα υπό κατασκευή στούντιο γιόγκα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει τη 1η Αυγούστου, μια ημερομηνία, όμως, η οποία έχει πλέον αναβληθεί, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του στούντιο στο News12. «Είναι φρικιαστικό. Είναι απλά συγκλονιστικό και οι ζημιές είναι τεράστιες. Αναρωτιέμαι, πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο;»
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