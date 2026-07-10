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Κατολίσθηση στον Μύρτο της Κεφαλονιάς, βράχοι και χώματα κατέληξαν στην παραλία, δείτε βίντεο
Κατολίσθηση στον Μύρτο της Κεφαλονιάς, βράχοι και χώματα κατέληξαν στην παραλία, δείτε βίντεο
Στις εικόνες φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν στην ακτογραμμή, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης
Ένα περιστατικό κατολίσθησης καταγράφηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, όταν τμήμα του πρανούς πάνω από την ακτή υποχώρησε, προκαλώντας την πτώση βράχων και χωμάτων προς την παραλία.
Το συμβάν αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok. Στις εικόνες φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν στην ακτογραμμή, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης.
Παρά το γεγονός ότι η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ώρα που υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, δεν φαίνεται να προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση μεταξύ όσων βρίσκονταν στην παραλία.
Όπως φαίνεται και σε άλλα βίντεο στα social media, οι κατολισθήσεις στη συγκεκριμένη παραλία είναι συχνό φαινόμενο. Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που λήφθηκαν πριν λίγες ημέρες και δείχνουν πολλούς βράχους να πέφτουν στην παραλία και τη θάλασσα, ενώ λίγο πιο δίπλα βρίσκονται λουόμενοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία ενημερώνει για την επικινδυνότητα της περιοχής λόγω πιθανών κατολισθητικών φαινομένων.
Το συμβάν αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok. Στις εικόνες φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν στην ακτογραμμή, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης.
@tinabest2005 Μια συνηθισμένη μέρα στο νησί.. 🇬🇷😎 #kefalonia #myrtosbeach #greece #rocks ♬ πρωτότυπος ήχος - Smastoras
Παρά το γεγονός ότι η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ώρα που υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, δεν φαίνεται να προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση μεταξύ όσων βρίσκονταν στην παραλία.
Όπως φαίνεται και σε άλλα βίντεο στα social media, οι κατολισθήσεις στη συγκεκριμένη παραλία είναι συχνό φαινόμενο. Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που λήφθηκαν πριν λίγες ημέρες και δείχνουν πολλούς βράχους να πέφτουν στην παραλία και τη θάλασσα, ενώ λίγο πιο δίπλα βρίσκονται λουόμενοι.
@evakingsbury Go to Myrtos beach, they said, it doesn’t feel dangerous, they said! No it’s not actually that dramatic. This only happened a couple times while we were there but as long as you don’t sit under the cave you’re fine. GORGEOUS beach anyway #sunset #myrtos #kefalonia #beach #rocks ♬ original sound - WherEva next?
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία ενημερώνει για την επικινδυνότητα της περιοχής λόγω πιθανών κατολισθητικών φαινομένων.
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