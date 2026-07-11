Ο Δήμαρχος του Βερολίνου απέσυρε την υποψηφιότητα του για επανεκλογή: Αποκαλύψεις για κακή διαχείριση του μπλακ άουτ

Ο Κάι Βέγκνερ και η σύντροφός του Καταρίνα Γκίντερ - Βουνς.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνουανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή στην αναμέτρηση της 20ής Σεπτεμβρίου, έπειτα από την αποκάλυψη περισσότερων λεπτομερειών για την στάση του κατά τη διάρκεια τηςη οποία στις αρχές του 2026 άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά της πρωτεύουσας.«Θα πω στην ηγεσία της τοπικής οργάνωσης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) ότι αποσύρω την υποψηφιότητά μου και δεν θα είμαι εκ νέου επικεφαλής υποψήφιος. Το αφήγημα μου δυστυχώς δεν μπορεί να περάσει στους πολίτες, όσο υπάρχει ένα άλλο θέμα που συζητείται», δήλωσε ο Βέγκνερ, υποκύπτοντας στην αυξανόμενη πίεση του κόμματός του, μετά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με ψευδείς δηλώσεις του για τη διαχείριση του μπλακ άουτ.Ο Κάι Βέγκνερ είχε τότε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότιπροκειμένου να συντονίσει τις προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης, αργότερα ωστόσο αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι την ίδια μέραΕπιπλέον, σε ερώτηση εφημερίδας σχετικά με το με ποιους επικοινώνησε, κατονόμασε στελέχη της καγκελαρίας και υπουργείων, τα οποία κατόπιν τον διέψευσαν. Εν τέλει, όπως αποδείχθηκε,, ενώ εμφανίστηκε στο σημείο της κρίσης μόνο την επόμενη μέρα.Το CDU υπό τον κ. Βέγκνερ βρίσκεται πλέον, πίσω από την Αριστερά, τους Πράσινους και την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Ήδη η οργάνωση νεολαίας του κόμματος ζήτησε την απόσυρση της υποψηφιότητάς του, όπως και πολλά στελέχη της οργάνωσης του Βερολίνου με ανοιχτή επιστολή τους. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση πάντως παραμένει άγνωστο ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της εκστρατείας του CDU, αλλά ως πιθανότερη επιλογή θεωρείται ο γερουσιαστής αρμόδιος για θέματα οικονομίας Στέφαν Έβερς.Σχολιαστές στα γερμανικά ΜΜΕ θεωρούν επιπλέον αμφίβολο εάν μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις ο Κάι Βέγκνερ μπορεί, όπως υποσχέθηκε, να παραμείνει καν στη θέση του μέχρι τις εκλογές.