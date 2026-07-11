Απελευθερώθηκαν 46 μαθητές και εκπαιδευτικοί που είχαν απαχθεί από την Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία

Δεκάδες μαθητές που είχαν απαχθεί, σε μια σπάνια επίθεση στη νοτιοδυτική Νιγηρία, τον περασμένο Μάιο, απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας.Ένοπλοι άνδρες, που σύμφωνα με τον στρατό ήταν τζιχαντιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ,και άρπαξαν ομήρους 46 μαθητές και εκπαιδευτικούς.«Επιτέλους, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που απήχθησαν στο Ορίρε της Πολιτείας Όγιο, διασώθηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας. Συνόδευσε την ανάρτηση με μια φωτογραφία όπου εικονίζονται ορισμένα από τα παιδιά.Η νοτιοδυτική Νιγηρίαπου αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες κρίσεις ασφαλείας.Οι απαγωγές για λύτρα αποτελούνγια τις αρχές στην ασταθή βόρεια Νιγηρία. Αλλά στον νότο οι μαζικές απαγωγές είναι σπάνιο γεγονός.Η Πολιτεία Όγιο είναι μια από τις πολυπληθέστερες της Νιγηρίας και η πρωτεύουσά της, το Ιμπαντάν, είναι σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο.Ο Ονανούγκα είπε ότι. Όπως είπε, οι «τρομοκράτες» απαιτούσαν την απελευθέρωση ενός μέλους της οργάνωσης.