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Αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι θάνατοι από την επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό
ΚΟΣΜΟΣ
Επιδημία Έμπολα Κονγκό

Αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι θάνατοι από την επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Ανέρχονται σε 648 θανάτους επί συνόλου 1.830 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι θάνατοι από την επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό
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Σε 1.830 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου έχει στοιχίσει τη ζωή σε 648 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.
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