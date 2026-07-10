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Άγριος καβγάς στις εξέδρες σε αγώνα μπέιζμπολ με γροθιές, σπρωξίματα και γενική σύρραξη, δείτε βίντεο
Άγριος καβγάς στις εξέδρες σε αγώνα μπέιζμπολ με γροθιές, σπρωξίματα και γενική σύρραξη, δείτε βίντεο
Οπαδός με φανέλα Raiders επιτίθεται σε γυναίκες
Ένα άγριο επεισόδιο μεταξύ φιλάθλων στιγμάτισε την αναμέτρηση των San Francisco Giants με τους Colorado Rockies στο Oracle Park στην Καλιφόρνια, όταν ένας καβγάς στις εξέδρες μετατράπηκε σε μια χαοτική συμπλοκή μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν μια ομάδα φιλάθλων άρχισε να διαπληκτίζεται σε ένα τμήμα των κάτω διαζωμάτων του γηπέδου. Βίντεο που κατέγραψε θεατής με το κινητό του τηλέφωνο και αναρτήθηκε στην συνέχεια στα social media δείχνει αρκετούς ανθρώπους να έχουν εμπλοκή στη συμπλοκή, με γροθιές, σπρωξίματα ενώ στην συνέχεια η ένταση εξαπλώθηκε και σε άλλα σειρές του γηπέδου.
Στο επίκεντρο της άγριας συμπλοκής βρέθηκε ένας άνδρας που φορούσε μια μαύρη φανέλα των Raiders με το Νο 52. Όπως βλέπουμε στα πλάνα, μπαίνει στη μέση της συμπλοκής και να χτυπά αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και γυναίκες, ακόμη και ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη στο έδαφος ή προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο.
Άλλοι θεατές επιχείρησαν να σταματήσουν τη σύρραξη. Ένας άνδρας με φανέλα των Giants προσπάθησε να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, όμως η κατάσταση παρέμεινε εκτός ελέγχου για αρκετή ώρα, καθώς ο καβγάς μεταφερόταν από σειρά σε σειρά και πολλοί φίλαθλοι έβγαζαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν τις σκηνές.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να επικεντρώνονται στη συμπεριφορά του άνδρα με τη φανέλα των Raiders και να κατακρίνουν τον ρόλο που φέρεται να είχε στη βίαιη συμπλοκή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για πιθανές συλλήψεις ή επίσημες κυρώσεις, ενώ το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των φιλάθλων στις αθλητικές διοργανώσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν μια ομάδα φιλάθλων άρχισε να διαπληκτίζεται σε ένα τμήμα των κάτω διαζωμάτων του γηπέδου. Βίντεο που κατέγραψε θεατής με το κινητό του τηλέφωνο και αναρτήθηκε στην συνέχεια στα social media δείχνει αρκετούς ανθρώπους να έχουν εμπλοκή στη συμπλοκή, με γροθιές, σπρωξίματα ενώ στην συνέχεια η ένταση εξαπλώθηκε και σε άλλα σειρές του γηπέδου.
Στο επίκεντρο της άγριας συμπλοκής βρέθηκε ένας άνδρας που φορούσε μια μαύρη φανέλα των Raiders με το Νο 52. Όπως βλέπουμε στα πλάνα, μπαίνει στη μέση της συμπλοκής και να χτυπά αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και γυναίκες, ακόμη και ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη στο έδαφος ή προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο.
There was a huge fight at the Giants - Rockies game last night— Coach Yac 🗣 (@Coach_Yac) July 10, 2026
via: @GiantHotTakes pic.twitter.com/8GoZ9xr2g3
Άλλοι θεατές επιχείρησαν να σταματήσουν τη σύρραξη. Ένας άνδρας με φανέλα των Giants προσπάθησε να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, όμως η κατάσταση παρέμεινε εκτός ελέγχου για αρκετή ώρα, καθώς ο καβγάς μεταφερόταν από σειρά σε σειρά και πολλοί φίλαθλοι έβγαζαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν τις σκηνές.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να επικεντρώνονται στη συμπεριφορά του άνδρα με τη φανέλα των Raiders και να κατακρίνουν τον ρόλο που φέρεται να είχε στη βίαιη συμπλοκή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για πιθανές συλλήψεις ή επίσημες κυρώσεις, ενώ το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των φιλάθλων στις αθλητικές διοργανώσεις.
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