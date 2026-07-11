Εκρήξεις στο Κίεβο, συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση
Εκρήξεις στο Κίεβο, συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση
Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξης
Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Κίεβο, όπου σήμανε συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται επί τόπου.
Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.
Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.
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