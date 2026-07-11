Εκρήξεις στο Κίεβο, συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Κίεβο, όπου σήμανε, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται επί τόπου.Οι σειρήνες ήχησαν, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.