Συμφωνήσαμε με το Ιράν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις παρά τη νέα κλιμάκωση, λέει ο Τραμπ - Διαψεύδει η Τεχεράνη
Συμφωνήσαμε με το Ιράν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις παρά τη νέα κλιμάκωση, λέει ο Τραμπ - Διαψεύδει η Τεχεράνη
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αναλόγως σε τυχόν παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) από την πλευρά των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διπλωματικές επαφές, παρά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε πως η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα μεταξύ των δύο πλευρών «δεν υφίσταται πλέον».
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ζήτησε τη συνέχιση των συνομιλιών.
«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Συμφωνήσαμε, αλλά καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία έχει πλέον τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αναλόγως σε τυχόν παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) από την πλευρά των ΗΠΑ.
«Οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με "ανταποδοτική ενέργεια"», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Το υπουργείο απέρριψε τη δήλωση του Τραμπ ότι η χώρα είχε ζητήσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών τις τελευταίες ημέρες.
«Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αποδεχτήκαμε την επίσκεψη των Καταριανών διαμεσολαβητών στο Ιράν».
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ζήτησε τη συνέχιση των συνομιλιών.
«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Συμφωνήσαμε, αλλά καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία έχει πλέον τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 10, 2026
( TS: Jul 10 2026, 10:32… pic.twitter.com/QTF3INJlCI
Διαψεύδει η Τεχεράνη
Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αναλόγως σε τυχόν παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) από την πλευρά των ΗΠΑ.
«Οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με "ανταποδοτική ενέργεια"», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Το υπουργείο απέρριψε τη δήλωση του Τραμπ ότι η χώρα είχε ζητήσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών τις τελευταίες ημέρες.
«Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αποδεχτήκαμε την επίσκεψη των Καταριανών διαμεσολαβητών στο Ιράν».
΄
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα