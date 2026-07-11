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Συμφωνήσαμε με το Ιράν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις παρά τη νέα κλιμάκωση, λέει ο Τραμπ - Διαψεύδει η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
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Συμφωνήσαμε με το Ιράν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις παρά τη νέα κλιμάκωση, λέει ο Τραμπ - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αναλόγως σε τυχόν παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) από την πλευρά των ΗΠΑ

Συμφωνήσαμε με το Ιράν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις παρά τη νέα κλιμάκωση, λέει ο Τραμπ - Διαψεύδει η Τεχεράνη
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διπλωματικές επαφές, παρά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε πως η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα μεταξύ των δύο πλευρών «δεν υφίσταται πλέον».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ζήτησε τη συνέχιση των συνομιλιών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Συμφωνήσαμε, αλλά καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία έχει πλέον τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Διαψεύδει η Τεχεράνη


Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αναλόγως σε τυχόν παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) από την πλευρά των ΗΠΑ.

«Οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με "ανταποδοτική ενέργεια"», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Το υπουργείο απέρριψε τη δήλωση του Τραμπ ότι η χώρα είχε ζητήσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αποδεχτήκαμε την επίσκεψη των Καταριανών διαμεσολαβητών στο Ιράν».

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