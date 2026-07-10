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Μάχη όλη τη νύχτα με τη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα: Καταγγελίες για εμπρησμό, δείτε βίντεο
Μάχη όλη τη νύχτα με τη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα: Καταγγελίες για εμπρησμό, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και γίνονται εκρήξεις - Στάλθηκε 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τις 22:00, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης (σκραπ) στο Ομορφοχώρι στην Λάρισα με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.
Οι πυροσβέστες καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξαιτίας των υλικών που υπάρχουν στο εργοστάσιο γίνονται μικρές εκρήξεις με την φωτιά όμως να μην έχει ξεφύγει από τα όρια της επιχείρησης.
Έπειτα από μεγάλες προσπάθειες, η εικόνα θεωρείται πλέον κάπως καλύτερη, χωρίς κίνδυνο επέκτασης.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες στην συνέχεια ενισχύθηκαν και τώρα στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 22 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο.
Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.
Οι πυροσβέστες καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξαιτίας των υλικών που υπάρχουν στο εργοστάσιο γίνονται μικρές εκρήξεις με την φωτιά όμως να μην έχει ξεφύγει από τα όρια της επιχείρησης.
Έπειτα από μεγάλες προσπάθειες, η εικόνα θεωρείται πλέον κάπως καλύτερη, χωρίς κίνδυνο επέκτασης.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες στην συνέχεια ενισχύθηκαν και τώρα στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 22 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο.
Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Λόγω της ώρας δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στους χώρους της επιχείρησης.
Σε δηλώσεις τους, συγγενείς του ιδιοκτήτη κατήγγειλαν ότι η φωτια οφείλεται σε εμπρησμό.
Το μήνυμα του 112
Με αφορμή την πυρκαγιά ήχησε το 112 στα κινητά των Λαρισαίων και συνιστά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη. Πιθανότατα το μήνυμα έχει να κάνει με το ότι καίγονται απορρίμματα, γεγονός το οποίο μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα τοξική.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή
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