Μάχη όλη τη νύχτα με τη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα: Καταγγελίες για εμπρησμό, δείτε βίντεο

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Λόγω της ώρας δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στους χώρους της επιχείρησης.Σε δηλώσεις τους, συγγενείς του ιδιοκτήτη κατήγγειλαν ότι η φωτια οφείλεται σε εμπρησμό.



Το μήνυμα του 112



Με αφορμή την πυρκαγιά ήχησε το 112 στα κινητά των Λαρισαίων και συνιστά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη. Πιθανότατα το μήνυμα έχει να κάνει με το ότι καίγονται απορρίμματα, γεγονός το οποίο μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα τοξική.







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