Νέο μπλακ άουτ στην Κούβα, το δεύτερο αυτή την εβδομάδα
Νέο μπλακ άουτ στην Κούβα, το δεύτερο αυτή την εβδομάδα
Από τα μέσα του 2024, η νησιωτική χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε την Παρασκευή η Κούβα, για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν.
Πρόκειται για το τέταρτο γενικό μπλακ άουτ σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών και για το ένατο από το τέλος του 2024 σε αυτό το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.
Από τα μέσα του 2024, η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων.
Πρόκειται για το τέταρτο γενικό μπλακ άουτ σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών και για το ένατο από το τέλος του 2024 σε αυτό το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.
Από τα μέσα του 2024, η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων.
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