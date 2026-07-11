Νέο μπλακ άουτ στην Κούβα, το δεύτερο αυτή την εβδομάδα

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε την Παρασκευή η Κούβα, για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν.Πρόκειται για τκαι για το ένατο από το τέλος του 2024 σε αυτό το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.Από τα μέσα του 2024, η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων.