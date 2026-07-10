Θρίλερ με θάνατο Βραζιλιάνας influencer που έπεσε από τον 27ο όροφο ουρανοξύστη στο Ντουμπάι, εξετάζονται όλα τα σενάρια
ΚΟΣΜΟΣ
influencer Ντουμπάι Ουρανοξύστης πτώση

Θρίλερ με θάνατο Βραζιλιάνας influencer που έπεσε από τον 27ο όροφο ουρανοξύστη στο Ντουμπάι, εξετάζονται όλα τα σενάρια

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram στις 26 Ιουνίου η Kauana δημοσίευσε φωτογραφίες από τον εορτασμό του αρραβώνα της με τον σύντροφό της - Το «αντίο» της μητέρας της

Θρίλερ με θάνατο Βραζιλιάνας influencer που έπεσε από τον 27ο όροφο ουρανοξύστη στο Ντουμπάι, εξετάζονται όλα τα σενάρια
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Μια Βραζιλιάνα influencer έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον 27ο όροφο ενός ουρανοξύστη στο Ντουμπάι. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα σενάρια. Δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ατυχήματος, αυτοκτονίας ή ακόμα και ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η 27χρονη Kauana Bilhar εργαζόταν ως μοντέλο και είχε συγκεντρώσει πολλές χιλιάδες ακολούθους στους λογαριασμούς στα social media. Στο Instagram μετρά παραπάνω από 22 χιλιάδες ακολούθους.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram στις 26 Ιουνίου η Kauana δημοσίευσε φωτογραφίες από τον εορτασμό του αρραβώνα της με τον σύντροφό της, Barbara Abrantes. Έως τώρα η ακριβής ημερομηνία θανάτου του βραζιλιάνικου μοντέλου δεν έχει γίνει γνωστή.


Το «αντίο» της μητέρας της, «θα ζεις για πάντα μέσα μου»

Ο θάνατός του 27χρονου μοντέλου επιβεβαιώθηκε από τη μητέρα της, Darla Bilhar, την Τετάρτη (7/7). «Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να εκφράσουν το μέγεθος της νοσταλγίας που άφησες πίσω σου. Σήμερα δεν είσαι πια δίπλα μου όπως ονειρευόμουν, αλλά θα ζεις για πάντα μέσα μου. Σ’ αγαπώ απέραντα, κορίτσι μου. Μέχρι τη μέρα που θα ξανασυναντηθούμε», τόνισε. Η μητέρα της έχει ταξιδέψει στο Ντουμπάι για να παρακολουθήσει την έρευνα και να κανονίσει την επιστροφή της σορού της κόρης της στη Βραζιλία.

Η συντετριμμένη μητέρα της, Darla, ζήτησε σεβασμό για την κόρη της, αφού οι δημοσιεύσεις στον λογαριασμό της στα social media πλημμύρισαν από κακόβουλα σχόλια. «Η κόρη μου αξίζει σεβασμό. Δεν μπορεί πλέον να απαντήσει στις κατηγορίες, στα κακόβουλα σχόλια, στις ιστορίες που δημιουργούνται γι’ αυτήν. Με την ψυχή μου κομμάτια έρχομαι να μιλήσω. Η κόρη μου αξίζει σεβασμό», υπογράμμισε.
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