Δεκάδες νέα αρχεία με UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο
Δεκάδες νέα αρχεία με UFO έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο
Ξεχωρίζουν οι αναφορές για το «φαινόμενο» που έμοιαζε με μετεωρολογικό μπαλόνι, ενώ ένα άλλο έγγραφο μιλά για ένα εξάκτινο αστέρι
Το Πεντάγωνο δημοσίευσε την Παρασκευή μια νέα σειρά αρχείων που σχετίζονται με τα UFO, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μια αναφορά πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος ανέφερε ότι ένα μυστηριώδες αντικείμενο ήταν «διαφορετικό από ο,τιδήποτε είχα δει» στα 28 χρόνια υπηρεσίας του.
Περιλαμβάνονται, όπως αναφέρει το CBS, 40 αρχεία — 14 έγγραφα, 19 βίντεο, τέσσερα αρχεία ήχου και τρεις εικόνες — τα οποία προέρχονται από το Πεντάγωνο, τη NASA, τη CIA, το FBI και το υπουργείο Ενέργειας.
Το Πεντάγωνο δημοσίευσε τα νέα αρχεία στον ιστότοπό του για τα UFO, ο οποίος φιλοξενεί το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί βάσει εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ.
Ένα αξιοσημείωτο αρχείο από το υπουργείο Ενέργειας περιγράφει λεπτομερώς την εισβολή ενός μη αναγνωρισμένου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πάνω από μια εγκατάσταση πυρηνικών όπλων γνωστή ως Pantex, κοντά στο Αμαρίλο του Τέξας, τον Σεπτέμβριο του 2015. Το έγγραφο περιλαμβάνει την περιγραφή δύο αξιωματικών που καταδίωξαν το αντικείμενο, ενώ η πυρηνική εγκατάσταση τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού.
Ένα από τα ανεξήγητα περιστατικά συνέβη πάνω από τον Ατλαντικό το 2020. Τα αρχεία περιλαμβάνουν βίντεο ενός αντικειμένου που «είχε σκούρο, καφεκόκκινο χρώμα, ύψους περίπου 4-5 μέτρων». Ωστόσο, η συνοδευτική αναφορά μέλους του πληρώματος του Πολεμικού Ναυτικού, έχει λογοκριθεί.
«Έμοιαζε με μεγάλο, κάπως παραμορφωμένο μπαλόνι, αλλά δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε καθώς περάσαμε από το σημείο συνάντησης», έγραψε ο χειριστής οπλικών συστημάτων του αεροσκάφους, ενώ ακολουθούν δύο διαγραμμένες γραμμές. «Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο πλοίο, προσγειωθήκαμε ομαλά»
Τα πιο πρόσφατα γεγονότα που περιγράφονται συνέβησαν το 2025 κοντά στην Κίνα, υπό την αρμοδιότητα της Στρατιωτικής Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού. Ένα βίντεο δείχνει έναν στρατιωτικό αισθητήρα να παρακολουθεί κάτι που «μοιάζει με εξάκτινο αστέρι» πάνω από τη Κίτρινη Θάλασσα.
Περιλαμβάνονται, όπως αναφέρει το CBS, 40 αρχεία — 14 έγγραφα, 19 βίντεο, τέσσερα αρχεία ήχου και τρεις εικόνες — τα οποία προέρχονται από το Πεντάγωνο, τη NASA, τη CIA, το FBI και το υπουργείο Ενέργειας.
Το Πεντάγωνο δημοσίευσε τα νέα αρχεία στον ιστότοπό του για τα UFO, ο οποίος φιλοξενεί το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί βάσει εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ.
BREAKING: The Pentagon has released a fourth batch of UFO documents and videos, including what officials describe as the clearest footage yet—showing a large two-tiered object captured by an infrared sensor aboard a U.S. military platform in 2020. pic.twitter.com/LHgxQm9h8U— Breaking911 (@Breaking911) July 10, 2026
Ένα από τα ανεξήγητα περιστατικά συνέβη πάνω από τον Ατλαντικό το 2020. Τα αρχεία περιλαμβάνουν βίντεο ενός αντικειμένου που «είχε σκούρο, καφεκόκκινο χρώμα, ύψους περίπου 4-5 μέτρων». Ωστόσο, η συνοδευτική αναφορά μέλους του πληρώματος του Πολεμικού Ναυτικού, έχει λογοκριθεί.
«Έμοιαζε με μεγάλο, κάπως παραμορφωμένο μπαλόνι, αλλά δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε καθώς περάσαμε από το σημείο συνάντησης», έγραψε ο χειριστής οπλικών συστημάτων του αεροσκάφους, ενώ ακολουθούν δύο διαγραμμένες γραμμές. «Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο πλοίο, προσγειωθήκαμε ομαλά»
Τα πιο πρόσφατα γεγονότα που περιγράφονται συνέβησαν το 2025 κοντά στην Κίνα, υπό την αρμοδιότητα της Στρατιωτικής Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού. Ένα βίντεο δείχνει έναν στρατιωτικό αισθητήρα να παρακολουθεί κάτι που «μοιάζει με εξάκτινο αστέρι» πάνω από τη Κίτρινη Θάλασσα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα