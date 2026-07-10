Ο Ζελένσκι συγκροτεί ειδική διοίκηση για να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία

Ο Ζελένσκι συγκροτεί ειδική διοίκηση για να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας

«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι συγκροτεί ειδική διοίκηση για να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα της Ουκρανίας βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, και ότι επίσης συγκροτεί νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία προς το έθνος.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης