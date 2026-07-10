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Ο Ζελένσκι συγκροτεί ειδική διοίκηση για να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας
Ο Ζελένσκι συγκροτεί ειδική διοίκηση για να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας
«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα της Ουκρανίας βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, και ότι επίσης συγκροτεί νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία προς το έθνος.
«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία προς το έθνος.
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