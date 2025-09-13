Απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη η διείσδυση ρωσικών drone στην Πολωνία, λέει ο Ρούμπιο
Θα χρειαστούν «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα για το περιστατικό, είπε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» τη διείσδυση ρωσικών drone στο πολωνικό έδαφος.
«Το ζήτημα είναι αν τα drone είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει, τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για τη Βρετανία και το Ισραήλ.
Όπως πρόσθεσε, θα χρειαστούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.
«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», είπε.
Χθες, η Πολωνία απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιστατικό πιθανόν να οφειλόταν σε λάθος, σε μία σπάνια έκφραση της διαφωνίας ενός από τους στενότερους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσινγκτον θα ενεργήσει ώστε να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία. Στα Ηνωμένα Εθνη χθες Παρασκευή οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύθηκαν για την υπεράσπιση «κάθε σπιθαμής του νατοϊκού εδάφους».
Η Μόσχα δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά το διάστημα της διείσδυσης των drones και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.
