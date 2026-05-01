Ναν: Δώσαμε την μπάλα στον Χέις-Ντέιβις και απέδωσε, περιμένουμε την ατμόσφαιρα του T-Center
SPORTS

Ναν: Δώσαμε την μπάλα στον Χέις-Ντέιβις και απέδωσε, περιμένουμε την ατμόσφαιρα του T-Center

Ο Κέντρικ Ναν μετά την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια και το 2-0 στα Play Offs ανέφερε πως όλοι περιμένουν την ατμόσφαιρα στο T-Center, ενώ για τον Χέις-Ντέιβις επισήμανε πως του έδωσαν την μπάλα και αυτό απέδωσε

Ναν: Δώσαμε την μπάλα στον Χέις-Ντέιβις και απέδωσε, περιμένουμε την ατμόσφαιρα του T-Center
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός άλωσε για δεύτερη φορά την Βαλένθια με τον Χέις-Ντέιβις να πετυχαίνει ένα μαγικό Buzzer Beater με το οποίο έκανε το 105-107, Ένα καλάθι που πανηγυρίστηκε όπως του άξιζε, μιας και φέρνει τους «πράσινους» μια ανάσα από το Final Four προκειμένου να διεκδικήσει το 8ο τρόπαιο και 2ο τα τρία τελευταία χρόνια.

Μετά το τέλος του συγκλονιστικού Game 2, ο Κέντρικ Ναν, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του Έργκιν Αταμάν, μιλώντας στην Euroleague TV ανέφερε τα εξής: «Ήταν σκληρή μάχη, κρίθηκε στην παράταση. Περιμένουμε να πάμε στην ατμόσφαιρα του T-Center και να παίξουμε το Game 3.

Είναι το τέλος της κανονικής περιόδου, η μπάλα στα χέρια μου, δεν μπήκε, ζω με αυτό. Στην παράταση δώσαμε την μπάλα στον Χέις-Ντέιβις και απέδωσε».

gazzetta.gr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

