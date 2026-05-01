Ναν: Δώσαμε την μπάλα στον Χέις-Ντέιβις και απέδωσε, περιμένουμε την ατμόσφαιρα του T-Center

Ο Παναθηναϊκός άλωσε για δεύτερη φορά την Βαλένθια με τον Χέις-Ντέιβις να πετυχαίνει ένα μαγικό Buzzer Beater με το οποίο έκανε το 105-107, Ένα καλάθι που πανηγυρίστηκε όπως του άξιζε, μιας και φέρνει τους «πράσινους» μια ανάσα από το Final Four προκειμένου να διεκδικήσει το 8ο τρόπαιο και 2ο τα τρία τελευταία χρόνια.Μετά το τέλος του συγκλονιστικού Game 2, ο Κέντρικ Ναν, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του Έργκιν Αταμάν, μιλώντας στην Euroleague TV ανέφερε τα εξής: «Ήταν σκληρή μάχη, κρίθηκε στην παράταση. Περιμένουμε να πάμε στην ατμόσφαιρα του T-Center και να παίξουμε το Game 3.Είναι το τέλος της κανονικής περιόδου, η μπάλα στα χέρια μου, δεν μπήκε, ζω με αυτό. Στην παράταση δώσαμε την μπάλα στον Χέις-Ντέιβις και απέδωσε».