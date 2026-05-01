Αποθέωση στο αεροδρόμιο της Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό, «τρέλα» με Χέιζ-Ντέιβις
Αποθέωση στο αεροδρόμιο της Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό, «τρέλα» με Χέιζ-Ντέιβις
Η αποστολή του τριφυλλιού αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο της Βαλένθια από τους «πράσινους» φιλάθλους, ενώ ειδική μνεία έγινε στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αθήνα με ένα τεράστιο προβάδισμα στις αποσκευές του, καθώς κατάφερε να κάνει το 0-2 στη σειρά στη Βαλένθια και να περιμένει να πάρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας μέσα στην έδρα του στο Τelekom Center Athens.
Η ομάδα τα ξημερώματα της Παρασκευής (01/05) πήρε τον δρόμο της επιστροφής από την Ισπανία, αμέσως μετά και την ολοκλήρωση του Game 2. Πλήθος κόσμου, φίλαθλοι του τριφυλλιού περίμεναν την «πράσινη» αποστολή στο αεροδρόμιο για να την αποθεώσουν για το σπουδαίο αποτέλεσμα.
Φυσικά αυτός που είχε την τιμητική του δεν ήταν άλλος από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που... ξέρανε την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ στην παράταση με το εκπληκτικό του καλάθι. Ο φόργουορντ του τριφυλλιού δέχθηκε ξεχωριστή αποθέωση από τους «πράσινους» φιλάθλους.
Η ομάδα τα ξημερώματα της Παρασκευής (01/05) πήρε τον δρόμο της επιστροφής από την Ισπανία, αμέσως μετά και την ολοκλήρωση του Game 2. Πλήθος κόσμου, φίλαθλοι του τριφυλλιού περίμεναν την «πράσινη» αποστολή στο αεροδρόμιο για να την αποθεώσουν για το σπουδαίο αποτέλεσμα.
☘️👏 Οι πανηγυρισμοί των φίλων του τριφυλλιού στο αεροδρόμιο της Ισπανίας μετά την μεγάλη νίκη κόντρα στην Βαλενθια #paobc pic.twitter.com/4DJn4Y0RAI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 30, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
