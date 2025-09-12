Ο Τουσκ απαντά στον Τραμπ: Όχι, η ρωσική επίθεση με drones στην Πολωνία «δεν ήταν λάθος»
O Αμερικανός πρόεδρος είχε σχολιάσει πως οι εισβολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπορεί να ήταν ένα τυχαίο επεισόδιο
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι οι εισβολές, αυτή την εβδομάδα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας του δεν οφείλονταν σε κάποιο λάθος της Ρωσίας, παρά τη δήλωση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το επεισόδιο μπορεί να ήταν τυχαίο.
«Θα θέλαμε κι εμείς να ήταν λάθος η επίθεση στην Πολωνία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αλλά δεν ήταν. Και το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τούσκ στο X.
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εθνικό εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πως ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε πυρ.
Νωρίτερα σήμερα, ο πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσέζαρι Τόμτσικ σχολίασε επίσης τη δήλωση του Τραμπ.
«Πιστεύω πως αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να φθάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει ζήτημα λάθους - ήταν μια εσκεμμένη ρωσική επίθεση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Polsat News.
Ο Pολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο, απάντησε επίσης στη δήλωση του Τραμπ.
«Τη νύκτα που 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στο έδαφος της Πολωνίας, 400 (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) συν 40 πύραυλοι εισήλθαν στην Ουκρανία. Δεν ήταν λάθη», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο X.
Έπειτα από αίτημα της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 15:00 (τοπική ώρα), ανακοινώθηκε από το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.
