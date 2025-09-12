Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζήτησε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζοντας ότι «οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια»