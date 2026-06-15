«Δεν αποχωρεί το Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, αν το Ιράν μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε» τόνισε ο Κατζ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε πως τα θέματα που αφορούν τον Λίβανο έχουν τεθεί στον Τραμπ και τους συνεργάτες του στην Ουάσινγκτον

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από τις ζώνες ασφαλείας στον Νότιο Λίβανο, παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών κατά της Χεζμπολάχ.



«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κι εγώ ηγούμαστε μιας ξεκάθαρης πολιτικής που καθορίζει ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα, χωρίς χρονικό περιορισμό, για να προστατεύουν τα σύνορα και τις ισραηλινές κοινότητες από στοιχεία τζιχαντιστών», ανέφερε ο Κατζ σε δήλωσή του.



Καταστροφή υποδομών και προστασία των πολιτών



Ο Κατζ σημείωσε ότι οι ζώνες ασφαλείας θα εκκενωθούν από τους τοπικούς κατοίκους και ότι «όλη η τρομοκρατική υποδομή, πάνω και κάτω από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών στα χωριά της γραμμής επαφής που χρησιμοποιούνταν ως ορμητήρια, θα καταστραφεί».



Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, η διατήρηση των ζωνών ασφαλείας αποτελεί «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Ισραηλινού Στρατού» στον πόλεμο, γι’ αυτό και «αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε αποχώρηση του Ισραηλινού Στρατού από τον Λίβανο, παρά τις υπάρχουσες πιέσεις και αυτές που θα ακολουθήσουν».



Συζήτηση με Αμερικανούς αξιωματούχους



Ο Κατζ πρόσθεσε ότι τα σημεία αυτά έχουν τεθεί σαφώς από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλα ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ ο ίδιος ενημέρωσε χθες τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. «Οι Ισραηλινές Δυνάμεις στηρίζουν επίσης τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον Λίβανο», τόνισε.



Μηνύματα αποτροπής προς το Ιράν



«Δεν θα συμβιβαστούμε σε θέματα ασφάλειας του Ισραήλ και προστασίας των πολιτών μας και δεν θα αποχωρήσουμε από τις ζώνες ασφαλείας», κατέληξε ο Κατζ. Παράλληλα προειδοποίησε ότι «αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ εξαιτίας των γεγονότων στον Λίβανο, θα απαντήσουμε με πλήρη ισχύ».



Η δήλωση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη αντίδραση Ισραηλινού ηγέτη μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε χθες βράδυ.