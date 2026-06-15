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Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στο αρχαίο θέατρο του Αντίφελλου για να δουν τον αγώνα με την Αυστραλία, δείτε βίντεο
Yπάρχουν βίντεο που δείχνουν πως ξέσπασαν ακόμα και καυγάδες μεταξύ των οπαδών σε ένα θέατρο που χρονολογείται τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα π.Χ.
Στο αρχαίο θέατρο που βρίσκεται στην παραθαλάσσια πόλη, είχε στηθεί γιγαντοοθόνη και παρότι ήταν πολύ νωρίς το πρωί λόγω διαφοράς ώρας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ήταν πολλοί εκείνοι που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση απέναντι στην Αυστραλία.
Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο... πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κας και συνδύασε «τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ιστορία». Ωστόσο, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν πως ξέσπασαν ακόμα και καυγάδες μεταξύ των οπαδών σε ένα θέατρο που χρονολογείται τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα π.Χ. Η χωριτικότητα του αρχαίου θεάτρου είναι περίπου 4.000 θέσεις.
Για την... ιστορία, η Τουρκία εν τέλει βίωσε μια σοκαριστική ήττα από την Αυστραλία με 2-0.
Δείτε βίντεο:
Avustralya - Türkiye karşılaşmasını takip etmek için Kaş Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda bir araya gelen binlerce kişi, havadan görüntülendi. pic.twitter.com/7rmWZeGA3J— Merkez Medya (@merkezmedyatv) June 14, 2026
Football fans gathered at a 2,000-year-old Antiphellos Ancient Theatre in Kaş, Turkey, to watch their national team’s World Cup match on a giant screen.— Science girl (@sciencegirl) June 15, 2026
📹 dordenis pic.twitter.com/YzN5YtvRxS
Milattan önce 6. yüzyıldan kalma Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda (Kaş) milli maçı izlemek isteyen vatandaşlar arasında kavgalar çıktı. pic.twitter.com/zK9WP3hUK5— Aykırı (@aykiri) June 14, 2026
Cientos de aficionados de la selección de Turquía disfrutaron del partido que disputó su combinado nacional ante Australia en el Mundial, encuentro que se desarrolló en el Estadio de Boston, Estados Unidos.— Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) June 14, 2026
Los seguidores turcos vivieron cada jugada desde el histórico teatro de… pic.twitter.com/DS8HN18XvI
⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026:— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 14, 2026
🇹🇷 Cientos de turcos ven el partido entre Australia y Turquía por el Mundial desde el antiguo teatro de Antiphellos, en Kaş (Antalya) con más de 2.000 años de antigüedad. pic.twitter.com/74iKvTNqHB
Kaş Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen maç izleme etkinliği yurt dışında viral oldu.— yurt dışına çıkma rehberi (@yurtdisituyo) June 14, 2026
Başarılı bir pr çalışması emeği geçen herkesi tebrik ederim. pic.twitter.com/KrC1ePL1mP
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