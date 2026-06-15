Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στο αρχαίο θέατρο του Αντίφελλου για να δουν τον αγώνα με την Αυστραλία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Αρχαίο Θέατρο Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στο αρχαίο θέατρο του Αντίφελλου για να δουν τον αγώνα με την Αυστραλία, δείτε βίντεο

Yπάρχουν βίντεο που δείχνουν πως ξέσπασαν ακόμα και καυγάδες μεταξύ των οπαδών σε ένα θέατρο που χρονολογείται τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα π.Χ.

Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στο αρχαίο θέατρο του Αντίφελλου για να δουν τον αγώνα με την Αυστραλία, δείτε βίντεο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Η Τουρκία επέστρεψε φέτος στο Μουντιάλ μετά από απουσία 24 χρόνια και χιλιάδες φίλαθλοι χθες στο αρχαίο θέατρο του Αντίφελλου στο Κας της Αττάλειας για να παρακολουθήσουν το πρώτο παιχνίδι της εθνικής τους ομάδας.

Στο αρχαίο θέατρο που βρίσκεται στην παραθαλάσσια πόλη, είχε στηθεί γιγαντοοθόνη και παρότι ήταν πολύ νωρίς το πρωί λόγω διαφοράς ώρας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ήταν πολλοί εκείνοι που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση απέναντι στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο... πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κας και συνδύασε «τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ιστορία». Ωστόσο, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν πως ξέσπασαν ακόμα και καυγάδες μεταξύ των οπαδών σε ένα θέατρο που χρονολογείται τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα π.Χ. Η χωριτικότητα του αρχαίου θεάτρου είναι περίπου 4.000 θέσεις.

Για την... ιστορία, η Τουρκία εν τέλει βίωσε μια σοκαριστική ήττα από την Αυστραλία με 2-0.

Δείτε βίντεο:

Κλείσιμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TRT Afrika (@trtafrika)


12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης